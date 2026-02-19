Guarulhos na final: banda Verdan disputa vaga para tocar no Lollapalooza Brasil

Guarulhos pode ganhar destaque em um dos maiores festivais de música do país. A banda Verdan está entre as 50 mais votadas no concurso “Temos Vagas”, promovido pela 89 FM A Rádio Rock, que vai levar uma banda para se apresentar no Lollapalooza Brasil.

Formada em 2019, em Guarulhos, a Verdan representa a cidade na reta final da competição. A votação popular segue aberta até o dia 24 de fevereiro. O resultado da banda vencedora será divulgado no dia 9 de março.

Os interessados em apoiar a banda podem votar pelo site oficial do concurso:

https://temosvagas.radiorock.com.br/verdan

Com um som marcado pelo peso do indie melancólico, riffs dançantes e melodias marcantes, o trio transforma nostalgia em música. A formação conta com Victor Senna, Pedro Felipe e Guilherme Dutra, que apostam na sensibilidade e na energia das apresentações ao vivo para conquistar o público.

Caso vença, a Verdan levará o nome de Guarulhos ao palco do Lollapalooza Brasil, ampliando a visibilidade da cena musical independente da cidade em âmbito nacional.