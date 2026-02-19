Defesa Civil de Guarulhos orienta população para os cuidados com o solo nas chuvas de verão

Guarulhos permanece em estado de atenção para fortes chuvas após os temporais mais intensos dos últimos dois anos, registrados nesta semana. Durante o verão, as tempestades são caracterizadas por precipitação intensa em curto período de tempo, rajadas de vento e descargas elétricas.

Esse tipo de chuva pode provocar alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas mais vulneráveis. Por isso, a Defesa Civil destaca as seguintes orientações:

Solo encharcado aumenta risco de deslizamentos

É importante destacar que o solo já se encontra muito encharcado devido ao volume acumulado de chuvas recentes. Quando o terreno absorve água além de sua capacidade, perde resistência e estabilidade, aumentando significativamente o risco de deslizamentos, principalmente em encostas e áreas de morro.

Mesmo que a chuva momentânea não seja extremamente intensa, o risco permanece elevado porque o solo ainda não teve tempo suficiente para se recuperar e secar.

Atenção redobrada em áreas de risco

Moradores de áreas com histórico de deslizamentos ou situadas em encostas devem ficar atentos aos seguintes sinais de alerta:

Surgimento de rachaduras no solo, muros ou paredes;

Inclinação de postes, árvores ou muros;

Estalos ou sons incomuns vindos do terreno;

Água barrenta escorrendo pelo morro;

Portas e janelas que começam a emperrar devido à movimentação da estrutura;

Ao identificar qualquer um desses sinais, saia imediatamente do local e acione a Defesa Civil.

Medidas de prevenção durante as chuvas

Evite permanecer ou transitar por áreas alagadas;

Não tente atravessar ruas com correnteza;

Não se abrigue sob árvores durante tempestades;

Mantenha calhas e ralos limpos;

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e as áreas de maior vulnerabilidade do município, atuando de forma preventiva e pronta para atendimento à população.

A colaboração da comunidade é fundamental. A prevenção e a atenção aos sinais de risco salvam vidas.