Darwin e os gigantes do passado terá novas sessões na próxima semana no Zoo de Guarulhos

Nas próximas terça (24) e quarta-feira (26), o Zoológico de Guarulhos realiza novas edições da atividade “Darwin e os gigantes do passado”, entre 10h e 15h, com intervalo das 12h às 13h30. O ponto de encontro é no auditório do Zoo, ao lado do Museu de Ciências Naturais.

O tema escolhido para o mês celebra o Dia Mundial de Darwin, 12 de fevereiro. A participação é gratuita e livre. Quem comparecer vai conhecer a impressionante megafauna que já habitou a América do Sul e compreender como a teoria da evolução ajuda a explicar a biodiversidade atual. A partir do olhar evolutivo proposto por Charles Darwin, a atividade apresenta animais gigantes do passado, como preguiças e tatus gigantes, grandes aves predadoras e jacarés colossais, relacionando-os com espécies que vivem atualmente no zoológico e em outros ambientes.

Por meio de uma exposição interativa mediada com painéis, materiais visuais, animais taxidermizados e atividades lúdicas, o público é convidado a refletir sobre como as espécies mudam ao longo do tempo, como as extinções ocorreram no passado e por que, atualmente, as mudanças rápidas no clima causadas pelos seres humanos representam um grande desafio para a conservação. A proposta reforça que compreender a evolução não é apenas olhar para o passado, mas reconhecer nossa responsabilidade na proteção da biodiversidade e na continuidade da história da vida na Terra.

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita. Aberto de terça-feira a domingo com entrada das 9h às 16h30.