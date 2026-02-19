Casa da Mulher Bom Clima realizará oficina prática de terapia capilar natural nesta sexta-feira

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres promoverá nesta sexta-feira (20) uma oficina prática de terapia capilar natural, das 9h30 ao meio-dia, na Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima (rua Alberto Hinoto Bento, 49, próximo à praça das Pedras). Ainda há vagas disponíveis e as interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

A oficina não trabalha apenas a estética do cabelo, mas a saúde do couro cabeludo, o estímulo à circulação sanguínea, o equilíbrio da oleosidade, a redução da queda e o fortalecimento dos fios, além do bem-estar emocional. Trata-se de uma abordagem integrativa de cuidado com o couro cabeludo e os fios utilizando recursos naturais, como óleos vegetais e essenciais, argila, hidrolatos (águas florais) e ervas medicinais.

As participantes aprenderão receitas para o cuidado saudável do couro cabeludo e dos fios, bem como propriedades terapêuticas desses óleos, formas seguras de uso e combinações adequadas para diferentes necessidades capilares.

Ao longo da aula, cada participante produzirá um blend (mistura) capilar personalizado com foco no fortalecimento dos fios, no estímulo do crescimento e no equilíbrio do couro cabeludo, promovendo saúde, vitalidade e autocuidado natural.