Inscrições para cursos livres de música no Conservatório terminam nesta sexta-feira

Com número recorde de inscrições, os cursos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos seguem com as inscrições abertas até esta sexta-feira (20), através do link https://bit.ly/CursosConservatorio2026. Até o momento, as 25 opções de cursos livres e grupos musicais já contabilizam mais de 1,1 mil interessados, cerca de 50% a mais do que nos anos anteriores.
As formações recebem estudantes com conhecimentos de nível básico e intermediário para integrarem bandas dos mais diferentes gêneros musicais formados em conjunto com os professores da instituição. O processo seletivo envolve entrevista com o coordenador de cada projeto para avaliação de conhecimento. As aulas estão previstas para começarem no início do mês de março, na sede do Conservatório Municipal, na rua Ipê, 71, no Centro.
Com uma grade curricular focada na elaboração de apresentações, os novos músicos se reunirão para apresentações frequentemente, apresentando seus talentos nos palcos da cidade.
Conheça os projetos:
Primeiras Notas | 30 vagas
Iniciação musical para crianças de 7 a 10 anos
Seleção: Entrevista com a professora coordenadora do projeto
Turma 1: Segunda-feira às 16h;
Turma 2: Quarta-feira às 11h.
Apreciação Musical | 40 vagas
Iniciação em gêneros musicais diversos
Faixa etária: A partir de 16 anos
Seleção: Primeiros inscritos
Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h
Camerata Guarucordas | 40 vagas
Nível intermediário
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir instrumento próprio (violino, violas, violoncelos contrabaixo acústico) e ter conhecimento intermediário em leitura musical
Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.
Aulas às segundas-feiras com horário a definir
Violino Suzuki | 35 vagas
Iniciação musical para crianças de 6 a 10 anos
Seleção: Primeiros inscritos
Para crianças de 6 e 7 anos:
Turma 1: Segunda-feira das 10h às 11h;
Turma 2: Segunda-feira das 13h às 14h;
Turma 3: Sexta-feira das 17h às 18h.
Para crianças de 8, 9 e 10 anos: a
Turma 4: Quarta-feira das 15h às 16h;
Turma 5: Sexta-feira das 11h às 12h.
Introdução à técnica vocal | 12 vagas
Iniciação para cantores, pianistas e violonistas
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às segundas-feiras, das 14h às 16h
Iniciação ao violino e viola de arco | 12 vagas
Iniciação musical para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos
Pré-requisitos: Possuir o instrumento devidamente ajustado e afinado
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Turma 1: Sábado das 9h às 10h;
Turma 2 (Necessário conhecimento prévio no método All for Strings 1 ou Suzuki 1): Sábado das 10h30 às 11h30
Iniciação ao trompete | 10 vagas
Iniciação
Pré-requisitos: Idade mínima de 8 anos e possuir o instrumento
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Turma 1: Segunda-feira das 15h às 16h;
Turma 2: Segunda-feira das 16h às 17h
De Sol a Sol – Prática de Solfejo | 30 vagas
Introdução a prática de Solfejo
Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às segundas-feiras às 20h
Clube do Violão de Guarulhos | 40 vagas
Iniciação
Pré-requisitos: Idade mínima de 12 anos e possuir instrumento próprio.
Aulas às terças-feiras às 19h
Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.
Banda Música do Silêncio | 20 vagas
Formação e inclusão musical para pessoas com deficiência
Pré-requisitos: Idade mínima de 10 anos e ser alfabetizado.
Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.
Aulas às quintas-feiras às 15h
Seresta na Roça | 12 vagas
Vagas para iniciação de violeiros, violonistas, contrabaixistas (acústico), percussionistas, flautistas e sanfoneiros e acordeonistas.
Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos e possuir a viola caipira, com afinação cebolão em Ré Maior.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h
Coletivo Estudando o Samba | 30 vagas
Iniciação e espaço aberto para compositores, cantores e música de qualquer instrumento
Pré-requisitos: Idade mínima de 12 anos e possuir instrumento próprio.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 15h às 17h
Projeto Piano Vivo | 10 vagas
Nível básico para conhecedores sem prática e orientação
Pré-requisitos: Idade mínima de 10 anos e possuir instrumento próprio (piano ou piano digital)
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às sextas-feiras, das 19h às 20h
Guarulhos Pops Orchestra | 25 vagas
Prática de conjunto a nível sinfônico para pessoas com conhecimento intermediário ou avançado
Vagas para violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, piano, bateria, guitarra e baixo elétrico. 1.13
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, leitura musical nível intermediário ou avançado e possuir o próprio instrumento.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quintas-feiras, das 18h às 21h
Guitar Fusion | 12 vagas
Integração entre os alunos intermediários e avançados de guitarra
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, leitura musical em nível avançado e possuir o próprio instrumento.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 10h às 12h
Caminhos da Percussão | 10 vagas
Nível intermediário
Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos, assiduidade e leitura musical fluente e domínio intermediário do instrumento.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h
Orquestras de Cordas do Conservatório | 40 vagas
Prática de conjunto para iniciados nas aulas de violino, viola e violoncelo
Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, ter o próprio instrumento e adequação técnica ao grupo.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas aos sábados, das 10h às 13h
Banda Sinfônica do Conservatório | 40 vagas
Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: flautas, oboés, saxofones (alto e tenor), clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones, tubas, contrabaixos e percussão.
Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário e ter instrumento próprio
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às segundas-feiras, das 19h às 22h
Big Band do Conservatório | 20 vagas
Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: saxofones (alto e tenor), trompetes, trombones, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão popular.
Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário, leitura de partituras e ter instrumento próprio
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 19h às 20h30
Big Band Prata da Casa | 20 vagas
Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: saxofones (alto e tenor), trompetes, trombones, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão popular.
Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário, leitura de partituras e ter instrumento próprio
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quartas-feiras, das 20h30 às 22h
Roda de Choro do Samuka | 12 vagas
Estudo prático e teórico do gênero
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir o próprio instrumento, domínio em nível intermediário, leitura de cifras e partituras.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às segundas-feiras, das 20h às 22h
Guarucellos | 10 vagas
Pesquisa e elaboração de arranjos voltados para grupo de violoncelos
Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, domínio técnico do violoncelo em nível intermediário ou avançado, e possuir instrumento próprio
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às sextas-feiras, das 17h às 19h
Piano Popular Coletivo – Ébano e Marfim | 10 vagas
Aulas de nível intermediário de piano solo, piano acompanhante e piano coletivo sempre com o repertório de música popular.
Pré-requisitos: Idade mínima de 18 anos, ter instrumento próprio, possuir conhecimento de leitura de cifra e formação de tétrade no instrumento, leitura musical mínima.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às terça-feiras, das 20h30 às 22h30h
trompete.com.br | 12 vagas
Prática de diversos gêneros musicais com trompete e outros instrumentos de sopro. Eventualmente podem ser adicionados instrumentos de base, como percussão, contrabaixo, guitarra e teclado, ou ser ampliado para um grupo de metais.
Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, ter instrumento próprio, nível técnico intermediário no trompete ou seu respectivo instrumento.
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às segundas-feiras, das 18h às 20h
Boca no Trombone | 20 vagas
Prática de música de câmara para instrumentos graves de metais, transitando entre o erudito e o popular
Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir instrumento e leitura musical nível mínima (conhecimento em escalas maiores e menores).
Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto
Aulas às quintas-feiras, das 20h às 22h