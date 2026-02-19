Inscrições para cursos livres de música no Conservatório terminam nesta sexta-feira

Com número recorde de inscrições, os cursos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos seguem com as inscrições abertas até esta sexta-feira (20), através do link https://bit.ly/CursosConservatorio2026. Até o momento, as 25 opções de cursos livres e grupos musicais já contabilizam mais de 1,1 mil interessados, cerca de 50% a mais do que nos anos anteriores.

As formações recebem estudantes com conhecimentos de nível básico e intermediário para integrarem bandas dos mais diferentes gêneros musicais formados em conjunto com os professores da instituição. O processo seletivo envolve entrevista com o coordenador de cada projeto para avaliação de conhecimento. As aulas estão previstas para começarem no início do mês de março, na sede do Conservatório Municipal, na rua Ipê, 71, no Centro.

Com uma grade curricular focada na elaboração de apresentações, os novos músicos se reunirão para apresentações frequentemente, apresentando seus talentos nos palcos da cidade.

Conheça os projetos:

Primeiras Notas | 30 vagas

Iniciação musical para crianças de 7 a 10 anos

Seleção: Entrevista com a professora coordenadora do projeto

Turma 1: Segunda-feira às 16h;

Turma 2: Quarta-feira às 11h.

Apreciação Musical | 40 vagas

Iniciação em gêneros musicais diversos

Faixa etária: A partir de 16 anos

Seleção: Primeiros inscritos

Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h

Camerata Guarucordas | 40 vagas

Nível intermediário

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir instrumento próprio (violino, violas, violoncelos contrabaixo acústico) e ter conhecimento intermediário em leitura musical

Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.

Aulas às segundas-feiras com horário a definir

Violino Suzuki | 35 vagas

Iniciação musical para crianças de 6 a 10 anos

Seleção: Primeiros inscritos

Para crianças de 6 e 7 anos:

Turma 1: Segunda-feira das 10h às 11h;

Turma 2: Segunda-feira das 13h às 14h;

Turma 3: Sexta-feira das 17h às 18h.

Para crianças de 8, 9 e 10 anos: a

Turma 4: Quarta-feira das 15h às 16h;

Turma 5: Sexta-feira das 11h às 12h.

Introdução à técnica vocal | 12 vagas

Iniciação para cantores, pianistas e violonistas

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às segundas-feiras, das 14h às 16h

Iniciação ao violino e viola de arco | 12 vagas

Iniciação musical para crianças e adolescentes de 11 a 15 anos

Pré-requisitos: Possuir o instrumento devidamente ajustado e afinado

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Turma 1: Sábado das 9h às 10h;

Turma 2 (Necessário conhecimento prévio no método All for Strings 1 ou Suzuki 1): Sábado das 10h30 às 11h30

Iniciação ao trompete | 10 vagas

Iniciação

Pré-requisitos: Idade mínima de 8 anos e possuir o instrumento

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Turma 1: Segunda-feira das 15h às 16h;

Turma 2: Segunda-feira das 16h às 17h

De Sol a Sol – Prática de Solfejo | 30 vagas

Introdução a prática de Solfejo

Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às segundas-feiras às 20h

Clube do Violão de Guarulhos | 40 vagas

Iniciação

Pré-requisitos: Idade mínima de 12 anos e possuir instrumento próprio.

Aulas às terças-feiras às 19h

Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.

Banda Música do Silêncio | 20 vagas

Formação e inclusão musical para pessoas com deficiência

Pré-requisitos: Idade mínima de 10 anos e ser alfabetizado.

Seleção: entrevista com o professor coordenador do grupo.

Aulas às quintas-feiras às 15h

Seresta na Roça | 12 vagas

Vagas para iniciação de violeiros, violonistas, contrabaixistas (acústico), percussionistas, flautistas e sanfoneiros e acordeonistas.

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos e possuir a viola caipira, com afinação cebolão em Ré Maior.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h

Coletivo Estudando o Samba | 30 vagas

Iniciação e espaço aberto para compositores, cantores e música de qualquer instrumento

Pré-requisitos: Idade mínima de 12 anos e possuir instrumento próprio.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 15h às 17h

Projeto Piano Vivo | 10 vagas

Nível básico para conhecedores sem prática e orientação

Pré-requisitos: Idade mínima de 10 anos e possuir instrumento próprio (piano ou piano digital)

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às sextas-feiras, das 19h às 20h

Guarulhos Pops Orchestra | 25 vagas

Prática de conjunto a nível sinfônico para pessoas com conhecimento intermediário ou avançado

Vagas para violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, piano, bateria, guitarra e baixo elétrico. 1.13

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, leitura musical nível intermediário ou avançado e possuir o próprio instrumento.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quintas-feiras, das 18h às 21h

Guitar Fusion | 12 vagas

Integração entre os alunos intermediários e avançados de guitarra

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, leitura musical em nível avançado e possuir o próprio instrumento.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 10h às 12h

Caminhos da Percussão | 10 vagas

Nível intermediário

Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos, assiduidade e leitura musical fluente e domínio intermediário do instrumento.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 19h às 21h

Orquestras de Cordas do Conservatório | 40 vagas

Prática de conjunto para iniciados nas aulas de violino, viola e violoncelo

Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, ter o próprio instrumento e adequação técnica ao grupo.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas aos sábados, das 10h às 13h

Banda Sinfônica do Conservatório | 40 vagas

Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: flautas, oboés, saxofones (alto e tenor), clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones, tubas, contrabaixos e percussão.

Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário e ter instrumento próprio

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às segundas-feiras, das 19h às 22h

Big Band do Conservatório | 20 vagas

Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: saxofones (alto e tenor), trompetes, trombones, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão popular.

Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário, leitura de partituras e ter instrumento próprio

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 19h às 20h30

Big Band Prata da Casa | 20 vagas

Desenvolvimento técnico musical de músicos em nível intermediário dos seguintes instrumentos: saxofones (alto e tenor), trompetes, trombones, piano, guitarra, baixo, bateria e percussão popular.

Pré-requisitos: Idade mínima de 15 anos, leitura musical nível intermediário, leitura de partituras e ter instrumento próprio

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quartas-feiras, das 20h30 às 22h

Roda de Choro do Samuka | 12 vagas

Estudo prático e teórico do gênero

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir o próprio instrumento, domínio em nível intermediário, leitura de cifras e partituras.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às segundas-feiras, das 20h às 22h

Guarucellos | 10 vagas

Pesquisa e elaboração de arranjos voltados para grupo de violoncelos

Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, domínio técnico do violoncelo em nível intermediário ou avançado, e possuir instrumento próprio

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às sextas-feiras, das 17h às 19h

Piano Popular Coletivo – Ébano e Marfim | 10 vagas

Aulas de nível intermediário de piano solo, piano acompanhante e piano coletivo sempre com o repertório de música popular.

Pré-requisitos: Idade mínima de 18 anos, ter instrumento próprio, possuir conhecimento de leitura de cifra e formação de tétrade no instrumento, leitura musical mínima.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às terça-feiras, das 20h30 às 22h30h

trompete.com.br | 12 vagas

Prática de diversos gêneros musicais com trompete e outros instrumentos de sopro. Eventualmente podem ser adicionados instrumentos de base, como percussão, contrabaixo, guitarra e teclado, ou ser ampliado para um grupo de metais.

Pré-requisitos: Idade mínima de 13 anos, ter instrumento próprio, nível técnico intermediário no trompete ou seu respectivo instrumento.

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às segundas-feiras, das 18h às 20h

Boca no Trombone | 20 vagas

Prática de música de câmara para instrumentos graves de metais, transitando entre o erudito e o popular

Pré-requisitos: Idade mínima de 16 anos, possuir instrumento e leitura musical nível mínima (conhecimento em escalas maiores e menores).

Seleção: Entrevista com o professor coordenador do projeto

Aulas às quintas-feiras, das 20h às 22h