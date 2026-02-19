Zoológico realiza doação gratuita de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

Aberto durante toda a semana do Carnaval, o Zoológico de Guarulhos reserva um presente para os amantes das árvores que têm um espacinho pra plantio em casa ou em praças e canteiros. Quem se interessar em levar pra casa gratuitamente mudas de pitanga, ipê, manacá da serra, aquela árvore linda que dá flores rosas e brancas ao mesmo tempo, além de outras espécies adaptadas a pequenos ou a grandes espaços, é só comparecer ao lado do Museu de Ciências Naturais do parque, que fica ao lado da lanchonete. No local, procure algum servidor do zoo devidamente identificado para auxiliar na escolha da muda.

A distribuição gratuita de árvores nativas à população é uma forma de ajudar a aumentar as áreas verdes da cidade, o que ajuda a diminuir a temperatura ambiente trazendo sombra, além de colaborar com a limpeza do ar, proporcionar abrigo e alimento aos pássaros, embelezar a cidade e trazer bem-estar a todos.

Quem estiver passeando pelo local ainda pode aproveitar para conhecer as mais novas moradoras do zoo, as onças-pintadas Niara Mani e Tupã Coré, que entraram em exposição recentemente em seu recinto ampliado que ganhou um riachinho e toda ambientação necessária a estes grandes felinos. E por falar e grandes “gatos”, também moram no parque as onças pardas, também conhecidas como pumas, Scott e Logan, e os leões Madiba e Kalipha, duas magníficas forças da natureza, que chegaram ao parque ainda bebês e que hoje exibem toda sua força e beleza aos visitantes sem dispensar uma boa e longa soneca que costumam tirar após as refeições, principalmente nos dias mais quentes.

Piquenique e parquinho

O Zoológico de Guarulhos oferece também uma ampla área sombreada com mesas e bancos para quem quiser lanchar no local, além de um parque infantil com piso de areia e brinquedos que fazem a criançada largar as telas para brincar em grupo e gastar energia.

A entrada no parque é gratuita e quem quiser pode levar lanche para fazer piquenique nas mesas localizadas na área sombreada por frondosas árvores. O local também conta com lanchonete e um amplo parquinho para a alegria da criançada que pode brincar à vontade.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França. Entrada das 9h às 16h30. Estacionamento gratuito.