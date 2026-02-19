Fundo Social e Prefeitura lançam Drive-Thru da Solidariedade para arrecadar doações às vítimas das chuvas

O Fundo Social de Solidariedade e a Prefeitura de Guarulhos irão realizar nesta sexta-feira (20), em frente ao Bosque Maia, a nova edição do Drive-Thru da Solidariedade, campanha para arrecadar doações às vítimas das chuvas que atingiram o município no início deste ano.

A população guarulhense está convidada a se unir nessa corrente de solidariedade. Basta comparecer à avenida Paulo Faccini, em frente ao Bosque Maia, e levar colchões ou produtos de higiene e limpeza que serão destinados às famílias afetadas pelos temporais.

As doações serão encaminhadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, que vem distribuindo estes itens nas ações humanitárias do início deste ano.

Na primeira edição, em 2025, o Drive-Thru da Solidariedade arrecadou roupas, calçados e alimentos não-perecíveis para apoiar as famílias impactadas pelas fortes chuvas. Neste ano, a campanha irá se concentrar em colchões e itens de higiene e limpeza.

Neste verão, os temporais foram os mais intensos dos últimos dois anos e superaram todas as previsões meteorológicas. Bairros registraram, em questão de minutos, uma quantidade de chuva esperada para todo o mês.

A Prefeitura, que realiza diariamente ações de zeladoria como limpeza de córregos e desobstrução de bocas de lobo, mobilizou secretarias e instituiu forças-tarefas com o objetivo de proteger vidas e recuperar a infraestrutura da cidade.

Serviço:

Drive-Thru da Solidariedade

Datas: 20 e 21 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Avenida Paulo Faccini, em frente ao Bosque Maia

O que doar: Produtos de limpeza, itens para higiene pessoal e colchões