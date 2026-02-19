Cata-Tralha atende Cidade Soberana e mais dez bairros no final de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (21) pelas ruas da Cidade Soberana. No domingo (22) os locais atendidos serão Jardim Jade, Vila Girassol, Jardim Santa Terezinha, Jardim Aeródromo, Jardim Santo Expedito, Jardim IV Centenário / Lavras, Jardim Ramos, Jardim Maria Clara, Jardim Hanna e Jardim das Andorinhas.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado, dia 21 fevereiro

Cidade Soberana

Avenida Cidade de Santos, avenida Ronaldo Beltran Saraceni , avenida Lagedão, avenida Mato Grosso, avenida Minas Gerais, avenida Monte Alegre, avenida Tanque D’Arca, avenida das Margaridas, estrada Guarulhos-Nazaré (4200 a 5800), praça Conchas, praça Estrela, praça Piracicaba, praça da Alegria, rua Antonina, rua Apucarana, rua Araxá, rua Barra da Estiva, rua Batatais, rua Belo Horizonte, rua Bom Jesus, rua Botucatu, rua Buriti, rua Cajari, rua Cambuci, rua Canto do Buriti, rua Carolina, rua Castro, rua Caxambu, rua Caçapava, rua Cerro Azul, rua Congo, rua Dianópolis, rua Estados Unidos, rua França, rua Gália, rua Ipamerim, rua Ipanema, rua Ipixuna, rua Itapetininga, rua Itatiba, rua Itaveira, rua Jaboticabal, rua Jacarezinho, rua Jaguariaiva, rua Jaú, rua Lavínia, rua Limeira, rua Mateus, rua Niterói, rua Ouro Preto, rua Palma, rua Palmeira, rua Paranaguá, rua Pedranópolis, rua Pirassununga, rua Pirenópolis, rua Ponta Grossa, rua Poços de Caldas, rua Prata, rua Projetada, rua Ribeirão Preto, rua Rio Negro, rua Rio Preto, rua Rio de Janeiro, rua Rolândia, rua Sambaíba, rua Santa Maria Madalena, rua Santarém Novo, rua São João do Meriti, rua Tabocas, rua Taubaté, rua Teresópolis, rua Tomazina, travessa Barra da Estiva, travessa Castro, travessa Ipanema, travessa Monte Verde, travessa Palma, travessa Um, viela Barra da Estiva, viela Lençóis, viela Macaubas, viela Somália, viela Sudão, rua Um, rua Dois, rua Três , rua Quatro, rua Cinco, rua Seis , rua Sete, rua Oito, rua Nove , rua Dez, rua Onze, rua Doze , rua Treze, rua Quatorze , rua Quinze, rua Dezesseis e rua Dezessete

Domingo, dia 22 de fevereiro

Jardim Jade

Rua Ana Gomes Correia, rua Antônio Alves dos Santos, rua Edson Lima Neves, viela Edson Lima, rua Iacri, rua Inah Sampaio Doganelli, rua Joaquim Cerveira Pires, rua Martina Leon de Huamani e rua Ogauçu

Vila Girassol

Rua São Paulo do Potengui e rua Jefe

Jardim Santa Terezinha

Rua Alto dos Rodrigues, rua Babaçu, estrada Guarulhos-Nazaré (2800 a 3600), rua Jorge Garcia de Medeiros, rua Pedro Hermes Seabra, rua Piauí e rua Carnaubais.

Jardim Aeródromo

Rua Aeroplanos, rua Aeroporto, rua Aeroviária, rua Aeródromo, rua Congonhas, rua Galeão, rua Hangar, rua Heliporto, rua Pampulha, rua Vira-Copos, rua das Aeromoças, rua dos Comandantes, rua dos Comissários e rua dos Pilotos

Jardim Santo Expedito

Rua Anísio de Abreu, rua Caiçara do Rio Vento, rua Corrente, rua Disney, rua Dona Maria, rua Exu, rua Isaías Coelho, rua Jacob Tomé, avenida José Brumatti (938 a 370), rua Riacho da Cruz, rua Riacho de Santana, rua Zenite e viela dos Sanitaristas

Jardim IV Centenário / Lavras

Rua Abaira, rua Andaraí, rua Barra dos Mendes, rua Boquira, rua Botuporã, rua Elizabete, rua Ibicoara, rua Ibitiara, rua Iraquara, rua Missões Mundiais, rua Pau Brasil, rua Russas, rua Souto Soares e rua Uibai

Jardim Ramos

Rua Eloete Aparecida Ramos e rua Gustavo de Souza Ramos

Jardim Maria Clara

Rua Algarve, rua Arouca, rua Beja, rua Coimbra, rua Estoril, rua Lamego, rua Odivelas, rua Ourique, rua Peniche, rua Setubal, rua Sintra e rua Viana de Castelo

Jardim Hanna

Rua Celso Dias Ferreira, rua Josephina Rampinelli, rua José Carlos Siqueira Franca, rua João Luís Rodrigues da Silva, avenida Paulo Henrique Groke, rua Silvério Teles e estrada Velha de Bonsucesso

Jardim das Andorinhas

Rua Almiro de Paula Soares, avenida Domenico Perella, rua Dona Isaura e rua Josefa Francisca da Conceição