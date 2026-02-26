Prefeitura abre inscrições para o curso gratuito de gestão de pontos de cultura

Por meio de uma parceria com a CultSP Pro, a Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos está com inscrições abertas até dia 8 de março para o curso Gestão Cultural para Pontos de Cultura. Para se inscrever é necessário acessar o link https://www.cultsppro.org.br/br/cursos/mapa-de-cursos/gest%C3%A3o-cultural-para-pontos-de-cultura.

Programadas para acontecer entre os dias 1º e 30 de abril, às quartas e quintas-feiras, no Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, as aulas abordarão temas como gestão cultural, pertencimento e mediação cultural, planejamento e desenvolvimento de ações culturais e seus produtos, mobilização e engajamento nas ações, parcerias e envolvimento dos diversos públicos. O foco será trabalhar a gestão de projetos, editais, produtos culturais e recursos financeiros.

À frente da sala de aula, a formação conta com Márcia Izzo, profissional com mais de 20 anos de atuação em políticas públicas, educação socioeducativa e cultura. Em seu currículo, constam formações em Gestão de Organizações do Terceiro Setor e pós-graduação em Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Além disso, Izzo também atuou na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Instituto Vladimir Herzog e no Ministério da Cultura, onde atuou na coordenação e articulação de pontos de cultura e projetos de cultura digital e comunitária.

Serviço

Curso de Gestão Cultural para Pontos de Cultura

Inscrições gratuitas até 8 de março no link https://www.cultsppro.org.br/br/cursos/mapa-de-cursos/gest%C3%A3o-cultural-para-pontos-de-cultura

Aulas de 1º a 30 de abril, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h30

Local> Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos (rua Ipê, 71 – Jardim Guarulhos).