SP transforma espaços históricos e artísticos do estado em salas de aula com o programa Educação e Cultura

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai levar 15 mil estudantes das escolas públicas a espaços de cultura e arte em 2026. As atividades do programa Educação e Cultura SP, lançado no fim do ano passado, tem como objetivo integrar a arte e cultura à formação dos alunos. Neste ano, o programa passa a contar com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, além da parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo desde 2025, ampliando o acesso dos alunos a equipamentos culturais da capital e de outras regiões.

As ações contemplam estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, garantindo a democratização do acesso à cultura e incentivando práticas pedagógicas inovadoras. Ao longo de 2026, 15 mil alunos vão participar das atividades promovidas pelo programa em diferentes equipamentos culturais e regiões do Estado.

As atividades acontecem em parques, bibliotecas, centros de memória, arquivos, acervos, museus, centros culturais, teatros e outros espaços, contemplando diferentes manifestações culturais e experiências de aprendizagem integradas ao Currículo Paulista.

“A aplicação do currículo em ambientes de arte e cultura amplia horizontes e possibilita que nossos estudantes vivenciem o conhecimento fora da sala de aula”, afirma Márcia Reis, coordenadora do programa.

Alunos da rede estadual no Museu Catavento. Fotos: Marco Ankosqui/Educação SP

Ciência e Sustentabilidade no Museu Catavento

Nesta quinta (5) e sexta (6), 480 alunos exploram as exposições Engenho, Nave Espacial, Estúdio de TV, Engenho e Mundo do Perfume e participam de oficinas.

Confira a programação de março que contempla museus e espaços históricos da capital:

5 e 6 de março: Museu Catavento (480 alunos).

10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de março: Museu da Língua Portuguesa (480 alunos).

11 de março: Museu do Ipiranga (168 alunos).

17, 18, 19, 24, 25 e 27 de março: Palácio dos Bandeirantes (600 alunos).

27 de março: Sala São Paulo (1100 alunos).

Início do programa em 2026

As primeiras visitas aconteceram na quarta-feira (25), na Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Cerca de 100 alunos dos 1º e 2º anos do ensino fundamental de escolas EE Padre Manoel da Nóbrega e EE Pasquale Peccicacco assistiram à apresentação de fantoches da Cia. do Tok Tok, uma versão do clássico Chapeuzinho Vermelho.

O programa Educação & Cultura SP reforça o compromisso da Seduc-SP com a formação integral dos estudantes, promovendo o acesso à cultura como ferramenta de desenvolvimento acadêmico, social e cidadão.