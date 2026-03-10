Governo de SP avança na construção do Hospital Estadual de Campinas com formalização de terreno

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta terça-feira (10/3) a formalização da doação do terreno onde será construído o Hospital Estadual de Campinas. Com 34,8 mil metros quadrados, a área fica no bairro Parque Itália e foi repassada pela Prefeitura de Campinas ao Governo de São Paulo. O decreto autoriza o recebimento do imóvel sem ônus ou encargo e destina a área à Secretaria de Estado da Saúde para a instalação da nova unidade.

Com investimento estimado em cerca de R$ 400 milhões nas obras, o projeto do hospital está nas etapas finais de consolidação. Nesta fase, são concluídos os projetos executivos, a definição do orçamento detalhado da construção e as aprovações internas necessárias, envolvendo áreas como vigilância sanitária e análise jurídica.

Concluídas essas etapas, o edital para a construção da nova unidade deve ser publicado nas próximas semanas.

Sobre a unidade

A nova unidade deve beneficiar cerca de 4,6 milhões moradores da região e contará com estrutura para atendimento ambulatorial, 262 leitos gerais, 50 leitos complementares de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico com oito salas de grande porte, 24 leitos de recuperação pós-anestésica, 20 leitos de hemodiálise e pronto atendimento com observação com 24 leitos. O hospital contará com unidade de radioterapia e quimioterapia e pronto-socorro referenciado.

Referência em média e alta complexidade, o Hospital Estadual de Campinas vai oferecer atendimento em especialidades como oncologia, neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e psiquiatria, entre outras.

A unidade deve fortalecer a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região, ampliando a oferta de serviços hospitalares e contribuindo para melhorar o acesso da população aos cuidados especializados.