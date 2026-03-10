Presidente do Fundo Social visita 16 municípios no início das aulas do Caminho da Capacitação

A presidente do Fundo Social de São Paulo e primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, visitou no início desta semana 16 municípios da região administrativa Central para acompanhar o início das aulas do 17º ciclo do programa Caminho da Capacitação. A iniciativa, que chega pela primeira vez à região, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas itinerantes equipadas como salas de aula.

Durante as visitas, Cristiane Freitas acompanhou o início das atividades do programa e conversou com alunos, professores e representantes das administrações municipais.

Para a presidente do Fundo Social do Estado, o Caminho da Capacitação representa uma oportunidade de transformação social por meio da qualificação profissional e da geração de renda. “O programa foi pensado para levar qualificação a quem deseja ingressar no mercado de trabalho e desenvolver novas habilidades. A capacitação mudou a vida da minha família, e eu sei que, com essa oportunidade, também pode transformar a vida de muitas outras pessoas”, afirmou.

A programação nos municípios também contou com apresentações culturais, esportivas e artísticas organizadas por projetos locais. Em Tabatinga, a recepção incluiu show da dupla sertaneja Vinícius e Henrico. Já em Ribeirão Bonito, crianças atendidas pelo CRAS se apresentaram com uma orquestra. Em Ibaté, o cantor André de Souza fez apresentação de voz e violão.

Bandas marciais de Santa Lúcia e Américo Brasiliense também participaram das atividades, enquanto grupos culturais locais realizaram apresentações de dança e teatro. Em Nova Europa, o Grupo de Teatro Caramelo encenou um espetáculo, e em São Carlos houve apresentação do grupo de dança Nave Sal da Terra. Em Santa Rita do Passa Quatro, crianças atendidas pela ABEVEC participaram da programação com performances de dança.

A agenda incluiu ainda demonstrações esportivas e atividades comunitárias. Em Motuca, alunos realizaram apresentação de karatê. Em Santa Ernestina, integrantes de grupos da melhor idade fizeram apresentações especiais, e em Araraquara houve demonstração do projeto Ginástica para Todos.

As visitas integram uma série de visitas nos primeiros dias de aula do Caminho da Capacitação em diferentes regiões do estado. A ação faz parte das iniciativas do Fundo Social de São Paulo voltadas à ampliação do acesso à qualificação profissional e à valorização de projetos sociais desenvolvidos nos municípios.

Caminho da Capacitação

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com carretas temáticas equipadas de acordo com cada área de formação, o programa percorre o estado levando qualificação profissional a diferentes regiões paulistas. Desde o lançamento, a iniciativa já passou por 207 municípios, em 11 regiões do estado, e já qualificou mais de 9,9 mil pessoas.

Informações sobre cursos, locais e cronogramas estão disponíveis em http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br .