Agressor de mulher é preso com ajuda da Cabine Lilás e denúncia de filha de 14 anos em SP

Policiais Militares de São Paulo prenderam um agressor de mulher nesta terça-feira (10) após ligação da filha da vítima, de apenas 14 anos, realizada de dentro da escola dela, na Zona Sul de São Paulo, na capital. O socorro à mulher vítima de violência doméstica contou ainda com o auxílio de policiais femininas da Cabine Lilás, que entraram em contato com a garota após o acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) pelo 190.

Criada para oferecer acolhimento especializado, a Cabine Lilás permite que vítimas de violência doméstica e familiar recebam atendimento diferenciado ao entrarem em contato com o telefone de emergência.

A adolescente recebeu uma mensagem da mãe pedindo ajuda enquanto estava na escola. De acordo com a filha, a mãe estava sem o chip do celular, conseguindo fazer contato apenas pelo WhatsApp, e por isso teria pedido que a filha discasse ao 190.

Diante da situação, os agentes usaram um telefone funcional e, por WhatsApp, entraram em contato com a vítima para tranquilizá-la e informar que a ajuda estava a caminho. Durante a conversa, a mulher contou que estava ferida e que o agressor tentava fugir.

Ao chegar ao endereço, a mulher foi resgatada e acolhida pelas equipes. Ela foi encaminhada para atendimento médico em uma unidade de saúde da região. Já o agressor foi detido em frente a casa pelos agentes e levado ao 89º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Atendimento especializado

A Cabine Lilás presta atendimento especializado para vítimas de violência doméstica que procuram o 190. Ao serem direcionadas para o espaço exclusivo, elas podem conversar com mais privacidade, relatar a situação com segurança e receber orientações sobre as medidas de proteção disponíveis.

O atendimento é realizado exclusivamente por policiais femininas treinadas para lidar com esse tipo de ocorrência, garantindo escuta qualificada e abordagem sensível às vítimas em um momento de vulnerabilidade.

Além do apoio imediato, as mulheres também recebem informações sobre seus direitos e sobre a rede de serviços disponíveis, como assistência jurídica, medidas protetivas, acolhimento em abrigos, auxílio-aluguel e serviços de saúde.

O programa foi implementado inicialmente na capital paulista, em março de 2023, e passou a ser expandido para o interior do estado. A iniciativa já registrou milhares de atendimentos e contribuiu para prisões em flagrante de agressores, especialmente em casos de descumprimento de medidas protetivas.

SP Mulher Segura

Durante o atendimento, as vítimas também recebem orientações sobre o aplicativo SP Mulher Segura, ferramenta do Governo do Estado que reúne serviços voltados à proteção das mulheres.

Entre as funcionalidades estão o registro de boletim de ocorrência, o acionamento do botão do pânico em casos de descumprimento de medidas protetivas e a solicitação de viaturas em situações de ameaça ou violência.

Além da Cabine Lilás e do aplicativo, São Paulo conta atualmente com uma ampla rede de proteção às mulheres, que inclui 143 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e salas DDM 24h instaladas em plantões policiais para atendimento por videoconferência.