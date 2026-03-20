Guarulhos realiza caminhada de conscientização pela Síndrome de Down neste domingo

Neste domingo, dia 22, Guarulhos realiza a 7ª Caminhada de Conscientização pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, que este ano tem como tema “Juntos Contra a Solidão”. A concentração será no Bosque Maia, a partir das 7h30, e a previsão é que a marcha inicie às 8h. Pessoas interessadas em participar devem se inscrever pelo site https://minhadowneup.com.br/.

O evento integra as ações alusivas ao Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março), data reconhecida internacionalmente, e busca promover a conscientização, a inclusão, o respeito à diversidade e o fortalecimento de vínculos. A iniciativa é da Associação Minha Down é Up! e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

Trajeto

Os organizadores estimam um público de mil pessoas no evento. O trajeto tem aproximadamente 60 minutos pelas avenidas Paulo Faccini e Salgado Filho, retornando em frente ao Atacadista Roldão pelas mesmas avenidas. A chegada será no Bosque Maia.

Após a conclusão da caminhada, os participantes permanecerão concentrados na tenda principal do Bosque Maia, onde ocorrerão atividades complementares de caráter recreativo, educativo e de conscientização, até meio-dia.