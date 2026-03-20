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Cineminha do Bento realiza sessão gratuita com filme surpresa para reunir famílias no dia 27

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Divulgação / PMG

O Cineminha do Bento realiza sua primeira edição na próxima sexta-feira, dia 27, trazendo uma proposta simples e eficiente: uma sessão de cinema pensada para toda a família, com um diferencial que promete envolver crianças e adultos: o filme só é revelado no momento da exibição.

A atividade acontece na última sexta-feira do mês, a partir das 19h30, e convida o público a viver uma experiência coletiva de cinema marcada pela curiosidade, pela diversão e pelo prazer de descobrir a história juntos, sem spoilers.

Com classificação livre, o Cineminha do Bento reforça o cinema como espaço de encontro, convivência e acesso à cultura, valorizando momentos compartilhados entre famílias e a comunidade em geral.

Serviço

Cineminha do Bento – Filme Surpresa
Data: 27 de março (última sexta-feira do mês)
Horário: a partir das 19h30
Sessão: filme surpresa
Classificação: livre / toda a família
Entrada: gratuita
Teatro Padre Bento: rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade, Guarulhos

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