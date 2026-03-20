Concerto da Gru Sinfônica abre temporada 2026 das Orquestras de Guarulhos

O Teatro Adamastor receberá no próximo dia 29, domingo, às 16h, o primeiro concerto do ano da Orquestra Gru Sinfônica. O espetáculo marca a abertura da Temporada 2026 das Orquestras de Guarulhos e será regido pelo maestro Renan Vitoriano, além de contar com a participação do músico William Lizardo como solista.

Acompanhados dos músicos da orquestra, regente e solista levarão ao palco uma programação que conta com duas das mais belas obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski, o Concerto N° 1 para piano e a majestosa 5° Sinfonia.

Regência

Com o amor pela música passando por gerações, Renan Vitoriano teve seu primeiro contato com este universo graças à sua mãe, paixão essa que se aprofundou com os estudos de violino e de música na igreja, marcando o início de sua jornada. Aos 15 anos, sua dedicação ganhou um caráter profissional com o início das aulas particulares, período em que aprimorou sua técnica e sensibilidade.

Sua formação acadêmica e artística foi consolidada em instituições de prestígio, como a Universidade Livre de Música (ULM), Escola de Música do Estado de São Paulo (Emesp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Piano

O pianista brasileiro Willian Lizardo tem se destacado por sua atuação como solista e camerista, apresentando-se em importantes salas de concerto no Brasil e na Europa, além de colaborar com diversas orquestras brasileiras.

Formado pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e mestrando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lizardo integra, desde 2022, o corpo docente da Faculdade de Música do Espírito Santo como professor adjunto de piano.

Serviço

Abertura da Temporada 2026 das Orquestras de Guarulhos com a Orquestra GRU Sinfônica

29 de março às 16h no Teatro Adamastor | Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Solista: William Lizardo (ES)

Regente: Renan Vitoriano

Entrada gratuita | Classificação livre