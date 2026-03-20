Vacimóvel participa de ação social na Vila Any neste sábado

Quem mora na Vila Any e região terá uma oportunidade de colocar a vacinação em dia neste sábado (21). O Vacimóvel estará na Ação Social realizada na Unidade II da Associação Amor e Bondade, das 9h às 15h, oferecendo doses do calendário de rotina para crianças, adolescentes e adultos.

Estarão disponíveis imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), HPV, meningocócica ACWY, hepatite B, dupla adulto (dT) e febre amarela. A recomendação é que os moradores levem um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação para avaliação das doses necessárias.

A iniciativa, realizada por meio de parceria entre as secretarias de Saúde e de Assistência Social, integra uma estratégia intersetorial que visa a levar serviços essenciais a locais estratégicos e de maior vulnerabilidade. Enquanto o Vacimóvel atua na prevenção de doenças e na ampliação da cobertura vacinal, a presença da assistência social oferece apoio às famílias durante a atividade.

Vale lembrar que, durante a semana, o Vacimóvel segue com atendimento no Centro Universitário Eniac, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, até o dia 2 de abril. Já no próximo dia 28 (sábado), a unidade participará do programa Guarulhos Cidadania, na Escola Jean Piaget, das 9h às 13h, ampliando o acesso à vacinação em diferentes regiões da cidade.

Serviço

Ação Social – Unidade II Associação Amor e Bondade

Data: 21/03 (sábado)

Horário: 9h às 15h

Endereço: Estrada Capão Bonito, 1827 – Vila Any

Vacimóvel – ENIAC

Data: Até 02/04 (segunda a sexta-feira)

Horário: 10h às 17h

Endereço: Rua Força Pública, 89 – Centro

Guarulhos Cidadania – Escola Jean Piaget

Data: 28/03 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Endereço: Rua Maria Luiza Pericó, s/n° – Jardim Acácio