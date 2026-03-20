Aulas de artesanato e de empreendedorismo estão na programação das Casas da Mulher

A agenda de atividades semanais gratuitas oferecidas pelas Casas da Mulher Guarulhense na próxima semana, no período de 23 (segunda-feira) a 27 (sexta-feira), incluem oficinas de vagonite de fita e de linha (técnica de bordado), de crochê, sousplat (suporte de pratos decorativos), personal organizer (organização de ambientes residenciais e corporativos), pintura de prato, pintura em tecido e curso de empreendedorismo pelo Sebrae. Interessadas em participar devem se inscrever pelo telefone e WhatsApp ((11) 2472-1213.

A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, com objetivo de promover autoestima, acolhimento e autonomia feminina, além de oferecer alternativa de geração de renda e independência financeira, conhecimento para o empreendedorismo e empoderamento da mulher.

Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.

Circuito Bem-Estar

Na próxima sexta-feira (27) a subsecretaria, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, irá realizar o Circuito Bem-Estar “O Despertar dos Sentidos”, na sexta-feira (27), das 9h às 12h, na Universidade São Judas Tadeu (rua do Rosário, 476, Vila Camargos). Será um evento em alusão ao mês da mulher que reunirá serviços gratuitos de saúde, encaminhamento para 500 vagas de emprego, atividades de autocuidado feminino e empreendedorismo, com a Feira da Artesã.

A feira contará com a exposição e comercialização de produtos artesanais confeccionados por mulheres que frequentam as Casas da Mulher Guarulhense, mães atípicas, mulheres indígenas e mulheres empreendedoras do município. Interessadas em participar do Circuito Bem-Estar devem se inscrever pelo link https://forms.gle/gqA7rHkagcdE9RoJ8

Programação Semanal

23/3 – Segunda-feira

9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas

9h – Oficina de personal organizer – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima

13h – Curso de empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge

14h – Oficina de vagonite de Linha – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas

24/3 – Terça-feira

9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas

13h – Curso de empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão

25/3 – Quarta-feira

8h15 – Aula de Yoga (para alunas já inscritas) – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge

9h – Oficina de sousplat – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão

13h – Curso de empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge

14h30 – Aula de yoga (para alunas já inscritas) – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão

26/3 – Quinta-feira

13h – Curso de empreendedorismo pelo Sebrae – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão

14h – Oficina de pintura em tecido – Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima

14h – Oficina de pintura em pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas

27/3 – Sexta-feira

9h às 12h – Circuito Bem-Estar “O Despertar dos Sentidos – Universidade São Judas Tadeu (rua do Rosário, 476, Vila Camargos).