Linha 2-Verde avança com licença ambiental e nova licitação rumo a Guarulhos

O projeto de expansão da Linha 2-Verde do metrô deu mais um passo importante em direção a Guarulhos. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo concedeu a licença ambiental que autoriza o início das obras no trecho que ligará a região da Fernão Dias à futura Estação Dutra, já no município.

A autorização, emitida na terça (17), permite a implantação da nova estação, que contará com múltiplos acessos e integra o plano de levar o metrô até Guarulhos. A licença tem validade de seis anos, período previsto para a execução das obras.

Em paralelo, o Metrô de São Paulo também avançou na parte operacional do projeto ao abrir uma nova licitação para serviços ligados à organização do trânsito durante as intervenções. O contrato prevê apoio na implantação, operação e monitoramento de desvios viários ao longo do trecho em obras.

Com as etapas ambiental e administrativa em andamento, o projeto entra em uma fase mais concreta, aproximando a chegada do metrô de Guarulhos, uma demanda histórica da população da cidade.