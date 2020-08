Inscrições para o Curso online Condomínio Lixo Zero EAD estão abertas até o dia 26

Até o próximo dia 26 de agosto estarão abertas as inscrições para o 4ª curso Condomínio Lixo Zero pela plataforma de Educação a Distância (EAD) Cidadão da Prefeitura de Guarulhos. Com 4h30 de carga horária, o curso orienta os participantes a adequarem as estruturas dos condomínios residenciais à lei municipal 7.572/2017, que dispõe sobre regularização e fiscalização relativas ao descarte irregular de resíduos sólidos e seus decretos regulamentadores 36.305/2019 e 36.946/2020. Os formulários de inscrição estão disponíveis no Portal Lixo Zero Guarulhos: http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/

Podem participar síndicos e moradores interessados em estratégias de educação ambiental para incentivar, mobilizar e engajar os condôminos a separar em seus lares os resíduos gerados, montar uma Comissão de Coleta Seletiva a elaborar um plano de ação para iniciar ações de sustentabilidade no condomínio que deseja obter o selo Lixo Zero. As vagas são limitadas.

O acesso ao conteúdo será liberado gradualmente, de acordo com o número de inscritos. A apresentação será feita pelo diretor de Limpeza Urbana, Alexandre Lobo de Almeida, e pelo secretário de Serviços Públicos, Rodnei Otávio Minelli.

Módulos

Gestão dos Resíduos Sólidos em Guarulhos – ministrado pelo gestor ambiental e chefe de Mobilização Social da cidade, Alexandre Garrido Augusto.

Coleta Seletiva – ministrado pela gestora ambiental Larissa Ferreira Craveiro

Adequações às legislações (lei 7.572/2017 e decretos municipais 36.305 e 36.946/2020) – ministrado pela chefe de Coleta de Resíduos, Suzan Souza da Silva

Exemplos de Condomínios Lixo Zero e Educação Ambiental – ministrados pela educadora ambiental chefe de Educação Ambiental, Celi Pereira.

Serviço

Curso online Condomínio Lixo Zero EAD

Inscrições até o próximo dia 26 de agosto no Portal Lixo Zero Guarulhos: http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/