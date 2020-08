CadMóvel atenderá no Cabuçu a partir de quarta-feira

A partir da próxima quarta-feira (19) a Casa do Futuro (CadMóvel) passará a atender a população na quadra da EPG Faustino Ramalho (avenida Palmira Rossi, s/nº), no Cabuçu. Até segunda-feira (17) ele permanece ainda no CEU Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

O CadMóvel funciona em uma espécie de trailer adaptado com espaço para atender até três pessoas simultaneamente. Seu objetivo é levar atendimento aos locais mais distantes, facilitando às famílias em situação de vulnerabilidade o acesso às políticas de Assistência Social, como o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e demais programas sociais oferecidos aos cidadãos.

Em razão da pandemia, o equipamento recebeu a instalação de placas de acrílico nos atendimentos, que são feitos por funcionários com máscaras. No local também é disponibilizado álcool em gel 70% para a população.

Serviços oferecidos

Entre os serviços disponibilizados no CadMóvel estão inscrição, recadastramento, retificação do CadÚnico, orientação sobre benefícios como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício da Prestação Continuada (BPC), Carteira do Idoso, Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda, Telefone Popular, Isenção de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos, ID Jovem, Renda Cidadã, Ação Jovem e Benefício da Prestação Continuada Escola.

Serviço

Casa do Futuro – CadMóvel

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Até 17/8 (2ª feira) – CEU Pimentas – estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas

A partir de 19/8 (4ª feira) – na quadra da EPG Faustino Ramalho – avenida Palmira Rossi, s/nº, Cabuçu