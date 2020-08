Conferências online do TEDx Macedo mobilizam personalidades da cidade

Uma das conferências de compartilhamento de ideias mais inspiradoras de todo o mundo finalmente chega a Guarulhos. A primeira edição do TEDx Macedo, que acontece no dia 10 de setembro, das 19h às 21h, com o tema Essência, reúne nomes de grande impacto na cidade em torno de temas como cultura, esporte, educação e direitos humanos, entre outros.

O evento é gratuito e é necessário adquirir ingressos pelo link https://www.sympla.com.br/tedxmacedo–edicao-essencia__925629. A transmissão online acontecerá via Zoom, YouTube e Facebook.

A programação conta com a participação de palestrantes que abordam o assunto a partir de suas trajetórias pessoais, como a atriz e apresentadora Adriana Lessa, o cientista social e advogado Gabriel Bernardo, a atriz Jacqueline Sato, o empreendedor e autor João Pacífico, a jogadora do Atlético de Madrid e da Seleção Brasileira de futebol feminino Ludmila Silva e o ator, músico, empresário, roteirista, produtor e diretor Mauro de Souza.

Para abrilhantar ainda mais o evento, os cantores guarulhenses Edgar, Warley Noua e João Perreka, bem como os músicos Maquinário Roots, DJ Sophia e o apresentador Cauê Fabiano, integram as apresentações culturais do TEDx Macedo.

Sobre os palestrantes

Adriana Lessa é atriz e apresentadora e traz em seu currículo diversas novelas, filmes, produções de TV, musicais, peças de teatro, entre outros. Seu trabalho repercute não só não no Brasil, mas lhe rende diversos fãs pelo mundo todo. Ela já foi atleta, fazendo parte do time de vôlei do Esporte Clube Corinthians Paulista e da equipe de atletismo da cidade de Guarulhos. Atualmente pode ser vista na TV como a professora Rebeca, de Bugados, que é exibida no canal @mundogloob.

O cientista social e advogado Gabriel Bernardo é natural de Guarulhos. Desde criança observava os aviões que sobrevoavam sua casa e imaginava o que se passava dentro deles. Sempre quis viajar o mundo; não o mundo dos cartões postais, mas o mundo do cotidiano materializado nas pessoas que nele habitam, deixando uma marca positiva.

Em 2014 Bernardo esteve na Ásia como voluntário ajudando crianças vítimas do tsunami e da guerra civil no Sri Lanka e, logo após, crianças refugiadas na Tailândia. Entre 2016 e 2020, trabalhou como voluntário da Cruz Vermelha Italiana nas operações de busca e salvamento de refugiados no Mediterrâneo e deu aula em diversos centros de acolhida para imigrantes.

Jacqueline Sato é atriz e entre as suas bandeiras estão sustentabilidade, preservação da natureza e a proteção dos animais. Natural de Guarulhos, é fundadora do projeto House Of Cats e pode ser vista em diversos trabalhos na TV e no cinema. Neste último, pode ser vista no longa Talvez uma História de Amor; na TV, na novela Orgulho e Paixão, da Rede Globo. Em dezembro retoma as gravações do filme 10 Horas para o Natal, dirigido por Cris D’Amato. Também é presença confirmada em 2021 na série da TNT Os Ausentes.

João Paulo Pacífico é empresário ativista, fundador do Grupo Gaia, empresa que atua desde 2009 no setor financeiro e é reconhecida como Best for The World, tendo como principais pilares a felicidade e o impacto socioambiental.

Em 2014 ampliou o alcance positivo do grupo ao fundar a Gaia+, ONG de educação socioemocional que já impactou mais de 11 mil crianças e jovens em vulnerabilidade social e professores da rede pública. Para compartilhar os aprendizados e ideias por um mundo melhor, Pacífico também é palestrante, autor do livro Onda Azul, apresentador dos podcasts Felicidade iLtda e BTalk, colunista de A Tal Felicidade, da revista Veja São Paulo e Top Voice no LinkedIn, com mais de 460 mil seguidores.

Ludmila Silva é atleta, jogadora de futebol pelo Atlético de Madrid e pela seleção brasileira. Nascida em Guarulhos, tem uma história inspiradora de superação. Em 2019 representou o Brasil na Copa do Mundo e atualmente reside em Madri, na Espanha, onde conquistou dois títulos consecutivos da Primeira Divisão do Campeonato Feminino.

Mauro Souza é ator, músico de formação, empresário, roteirista, produtor e diretor. Oitavo filho de Maurício de Souza, foi a inspiração para a criação do personagem Nimbus, da Turma da Mônica.

Responsável pelo projeto de internacionalização da marca, já percorreu com os espetáculos da Maurício de Souza Produções países como Estados Unidos e Japão. Conquistou em 2013 o Prêmio Coca-Cola Femsa de Teatro Infantil e Jovem, na categoria melhor produção.

Também é ator com especialização em Cinema pelo New York Film Academy e estudou dança contemporânea no estúdio Nova Dança.

Sobre o TEDx

TED é uma organização sem fins lucrativos com o espírito de promover ideias que merecem ser espalhadas. Começou com uma conferência de quatro dias na Califórnia há 30 anos e cresceu para apoiar ideias que mudam o mundo por meio de iniciativas diversas.

O TEDx Macedo recebe o nome do bairro localizado na região central de Guarulhos. O evento inicialmente aconteceria no Teatro Adamastor, que fica localizado exatamente no bairro Macedo, mas devido à pandemia será realizado 100% online, com transmissão gratuita via Zoom, YouTube e Facebook.

O evento, conhecido no mundo todo, já deu voz a grandes personalidades mundiais e nacionais como Bill Gates, Brené Brown, Taís Araújo, Bruna Lombardi, Abílio Diniz, dentre tantos outros.

Com mais de 20 milhões de seguidores em seu canal do TED Talks, no YouTube, e com vídeos com milhões de visualizações, os eventos TEDx têm como objetivo promover ideias e histórias que merecem ser compartilhadas.

Em Guarulhos a organização e a curadoria são de responsabilidade de Caetano Tona, Organizador Licenciado TED. A programação do evento e informações para as inscrições estão no site www.tedxmacedo.com.br.

Serviço

TEDx Macedo

Tema: Essência

Data: 10 de setembro – quinta-feira

Horário: das 19h às 21h

Evento gratuito (adquira seu ingresso pelo link https://www.sympla.com.br/tedxmacedo–edicao-essencia__925629)

Transmissão online via Zoom, YouTube e Facebook.