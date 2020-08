Campanha de Vacinação contra o Sarampo termina na próxima segunda-feira (31)

Será encerrada na próxima segunda-feira, dia 31, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que tem por objetivo vacinar indiscriminadamente todas as pessoas de 30 a 49 anos, mesmo que já tenham tomado as doses anteriormente e seletivamente, e a população de seis meses até 29 anos, ou seja, mediante avaliação da carteirinha para colocar em dia o esquema vacinal. Embora a vacina integre o calendário de rotina no Brasil, com as doses disponibilizadas durante o ano todo, a imunização neste período é mais uma estratégia para interromper a disseminação da doença no país.

Depois de duas décadas sem circulação endêmica, a doença foi reintroduzida no estado de São Paulo no ano passado, sendo que atualmente 29 municípios paulistas mantêm a circulação ativa do vírus: Guarulhos, São Paulo, Guarujá, Santos, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, Mogi das Cruzes, Pirassununga, Santo André, Barueri, Bertioga, Bragança Paulista, Cotia, Franca, Francisco Morato, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jacareí, Mauá, Mogi Guaçu, Mongaguá, Osasco, Pontal, Rio Claro, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Vicente e Taubaté.

Desde o início da campanha, em 15 de julho, até o último sábado (22), Dia D de Mobilização Nacional, 30.196 pessoas entre seis meses a 29 anos de idade compareceram aos postos em Guarulhos. Desse total, 6.834 estavam com doses em atraso e foram vacinadas. Além disso, nesse período também foram imunizados indiscriminadamente 20.254 adultos de 30 a 49 anos na cidade.

No município, as doses podem ser encontradas em todas as UBS e também no Ambulatório da Criança (Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, inclusive para a vacinação de rotina das demais faixas etárias. A vacina somente é contraindicada para mulheres grávidas e crianças menores de seis meses de idade.