Uso emergencial de vacinas contra covid-19 deve ser feito com seriedade, diz OMS

A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, afirmou nesta segunda-feira, 31, que o uso emergencial de vacinação contra o novo coronavírus deve ser feito com o máximo de precaução e de maneira refletida.

“A autorização para o uso de emergência é algo que precisa ser feito com muita seriedade e reflexão. Não é algo que deve ser realizado com muita frequência”, apontou a cientista. Ainda assim, ela acrescentou que cabe a cada país essa decisão, já que as nações têm a autoridade e soberania para aprovar imunizações e terapias no próprio território.

Soumya disse que, preferencialmente, a aprovação deste uso deve ser feita quando já houver um conjunto de dados completos sobre o tratamento.

O diretor de emergências da entidade, Michael Ryan, declarou que se a fase 3 de testes clínicos de uma vacina – a última antes da aprovação – for feita de maneira muito rápida, é possível que nem todos os efeitos colaterais graves sejam detectados.