Grandes nomes do cinema estão no ‘Cine Drive In Internacional Eventos’

Que tal aproveitar o final de semana com feriado prologado e matar as saudades de uma sessão de cinema? O pátio da Internacional Eventos em Guarulhos (antiga Philips) abriga o maior Cine Drive-in da região, com capacidade para até 200 veículos por sessão.

Grandes sucessos de bilheteria estão na programação. Nesta sexta-feira (04), às 20h30, a exibição será de “Filhas do Sol”. No sábado (05), às 17h30 será “Retrato do Amor” e o “O Passageiro”, às 20h30. Já no domingo (06), serão exibidos “Reino Gelado 2”, às 17h30, e “Finalmente Livres”, às 20h30.

Por ser uma das poucas propostas de lazer que se adequa perfeitamente nos protocolos de segurança indicados pelo Ministério de Saúde e do Governo de Estado, o Cine Drive-in Guarulhos no Internacional Eventos, passa a ser uma ótima opção para a população, que devido a pandemia não tem alternativas viáveis para o lazer de toda a família. O espaço ainda conta com o serviço de drive-thru de pipocas e snacks, garantindo toda a experiência do cinema no conforto e segurança do veículo.

A entrada no local será permitida para veículos com no máximo quatro pessoas. É permitido o acesso somente de carros de passeio fechados, conforme legislação vigente. Para veículos conversíveis, não é permitido seu uso com a capota aberta. Também não é permitida a entrada de animais no evento. Além disso, o uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas durante todo o evento que disponibilizará álcool em gel, além de todas as demais medidas de segurança.

Os motoristas são orientados quanto ao posicionamento dos veículos, de forma que todas as vagas tenham visão total das telas, garantindo, ainda, uma distância segura entre eles.