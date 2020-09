Novo trailer de ‘007: Sem Tempo para Morrer’ chega com ação e novos veículos

A produção do filme 007: Sem Tempo Para Morrer divulgou nesta quarta, 3, novo trailer repleto de cenas de ação, com o agente James Bond.



Mais uma vez no papel principal, o ator Daniel Craig retorna com Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes e Naomie Harris. O vilão Safin é interpretado por Rami Malek, Lashana Lynch é a nova agente 00 e Ana de Armas, a Bond Girl.



Em uma cena, o trailer mostra um avião que se transforma em submarino. “Você já pilotou um desses”, pergunta Bond.



O filme tem estreia prevista para 11 de novembro.