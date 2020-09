Programação de setembro do Theatro São Pedro tem música barroca

A programação deste mês do Theatro São Pedro está diversificada: tem concerto com repertório de música barroca e programa multimídia Constelações, que une música e luzes, com peças de música contemporânea.

A programação começa com o concerto inédito de música barroca que estreia nesta sexta-feira (11), às 18h, no canal do Theatro São Pedro no YouTube. Com obras de Johann Sebastian Bach (1685-1750), o programa, gravado remotamente, tem participção de alguns dos principais especialistas em música antiga: Marília Vargas, Livia Lanfranchi, Luis Otavio Santos e Alessandro Santoro.

Constelações

Com estreia na próxima sexta-feira (18), também às 18h, começa o programa Constelações. O repertório é moderno e contemporâneo. O concerto tem iluminação assinada por Aline Santini. No repertório, os músicos da Orquestra do Theatro São Pedro interpretam obras de influentes compositores dos séculos 20 e 21, como Stockhausen, Pärt, Lindberg e Barber.

Considerada por muitos a mais importante obra de Stockhausen, Tierkreis, Doze melodias para zodíaco, nº 41 ½ é um dos destaques do programa, que tem ainda as peças Fratres, do estoniano Arvo Pärt, Ablauf, do pianista e compositor finlandês Magnus Lindberg, o Adagio para cordas na versão para quarteto, do norte-americano Samuel Barber, além de Amour, do próprio Stockhausen.

Apresentado nas temporadas de 2018 e 2019 do Theatro São Pedro, o programa foi gravado em agosto de 2020, seguindo todos os protocolos de segurança, exclusivamente para exibição online. A estreia acontece no dia 18, sexta-feira, às 18h.

Ópera

Na última sexta-feira do mês, dia 25, às 18h, é a vez do concerto que reúne peças de importantes compositores de ópera como Verdi, Puccini, Bizet e de zarzuela como os espanhóis Manuel Penella, Pablo Sorozábal e Ruperto Chapí. Gravada remotamente, a apresentação conta ainda com a participação da soprano Camila Titinger, do tenor Mateus Pompeo e do pianista Rafael Andrade.

A programação completa está disponível no site theatrosaopedro.org.br.