Esportes: Vôlei Guarulhos perde fora de casa para o Vôlei Renata na estréia do Campeonato Paulista

A estréia do Vôlei Guarulhos na disputa do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino desta temporada não foi das melhores. O escrete guarulhense visitou na última sexta-feira (11), em Campinas (SP), o Vôlei Renata e trouxe para Guarulhos uma derrota por 3 sets a 0. Em função dos problemas causados pelo avanço da pandemia provocada pelo covid-19, a competição conta com apenas cinco participantes.



Campeão da Superliga C e da Superliga B nas últimas temporadas, o Vôlei Guarulhos perdeu para a equipe de Campinas por 3 sets a 0 com parciais de 25 a 20, 25 a 20 e 25 19. Por medidas de segurança em relação ao covid-19, a partida não contou com a presença de público no ginásio, além de não haver a mudança de lado dos times após o término dos sets.



Estão na briga pelo título da competição: Vôlei Renata, Vôlei Guarulhos, Itapetininga, Taubaté e Sesi (SP). A primeira fase será disputada em turno único com término no dia 02 de outubro. Os quatro primeiros colocados disputam a fase semifinal do certame até que se conheça os finalistas. Na próxima rodada, a equipe de Guarulhos enfrenta o Taubaté, do levantador Bruninho, novamente fora de casa, nesta sexta-feira (18).