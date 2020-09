Cidade: Em Guarulhos, Detran-SP realiza nos próximos dias leilão de veículos apreendidos

Da Redação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realiza, em Guarulhos, a partir desta quinta-feira (17) leilão de veículos apreendidos por infrações de trânsito. Esta iniciativa também está prevista para acontecer nesta sexta-feira (18) e na segunda-feira (21). Serão leiloados pelo Detran-SP veículos com direito à documentação, fim de vida útil para desmonte e sucata veicular para desmanche.



O leilão será realizado pela Chui Leiloeiro Oficial, por meio, do endereço eletrônico – www.chuileiloes.com.br. Os veículos, que estão armazenados no pátio da avenida Coqueiral, região do Jardim São João, com direito a documentação podem voltar a circular desde que sejam tomadas todas as providências necessárias, conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).