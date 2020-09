Covid-19: Setor de turismo lança Guia do Viajante Responsável

Da Redação

O Movimento Supera Turismo Brasil, que reúne 27 entidades do setor, lançou nesta sexta-feira (18) o Guia do Viajante Responsável, para instruir turistas quanto a medidas de prevenção contra a covid-19. O documento lista uma série de recomendações, como respeitar protocolos de biossegurança definidos por governos e estabelecimentos que atuam na área, como meios de hospedaria e empresas de transporte.

Entre as recomendações, estão o uso de máscara facial em todos os passeios e higienização das mãos. Além disso, há orientação para que se faça check-in online e se adotem processos digitais, como a consulta a versões virtuais de cardápios de restaurantes, a fim de se evitar o contato com objetos que possam facilitar a propagação do novo coronavírus. Outra indicação é dar preferência a programas ao ar livre, já que ambientes fechados podem favorecer transmissões.

Apesar da divulgação do guia, que pode servir também a pessoas que viajam a negócios, o que se observa, na prática, é que parte significativa da população ainda tem receio de deslocamentos. Exemplo disso são os resultados de pesquisa divulgada nesta quinta-feira (17), pelo Ministério da Infraestrutura, que destaca que quase metade (47,5%) das pessoas se sente insegura de viajar de avião, por conta da crise sanitária. A parcela que afirma já estar confortável para voar corresponde a 31,3%.

De acordo com as informações mais recentes do Ministério da Saúde, o Brasil já acumula 4.455.386 casos confirmados de covid-19, dos quais 36.303 foram contabilizados ontem. No total, a infecção por covid-19 já provocou a morte de 134.935 pessoas no país.