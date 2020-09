São Paulo atinge menor taxa de ocupação em UTI desde o início da pandemia

O Estado de São Paulo atingiu nesta semana o menor índice de ocupação em leitos de UTI desde que a pandemia do novo coronavírus começou, com apenas 49,1% das vagas preenchidas. Na capital, a taxa ficou em 48,5%. “Estamos com uma melhora histórica no Plano São Paulo, na taxa de ocupação em leitos de terapia intensiva. É o menor e melhor índice que tivemos desde o início da pandemia”, afirmou o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn.

Durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira, 18, o governador João Doria (PSDB) também anunciou que todas as áreas do Estado continuam na fase amarela do Plano São Paulo e não houve nenhuma regressão. Também houve queda no número de aproximadamente 3% mas internações pela covid-19, em relação com a semana epidemiológica anterior.

Ao longo da coletiva, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, frisou que quatro regiões obtiveram uma redução ainda maior nas internações, registrando queda de 20 a 30% em relação às semanas anteriores. São elas: Baixada Santista, Piracicaba, Registro e Taubaté.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) também anunciou que, no final de agosto, tanto os índices de contaminação por 100 mil habitantes como a comparação por semana epidemiológica já são equivalentes aos números do início de abril. Apenas nas últimas 24 horas, o Estado registrou 206 óbitos pelo novo coronavírus e 7.711 novas infecções. Ao todo, já são 33.678 mortes e 924.532 pessoas contaminadas pela doença em São Paulo.