Nobel de Medicina vai para três pesquisadores que descobriram vírus da hepatite C

Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice foram laureados na manhã desta segunda-feira, 5, com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, pelas descobertas que levaram à identificação do vírus da hepatite C. De acordo com o Comitê do Nobel, os três pesquisadores fizeram contribuições decisivas para a luta contra a doença transmitida pelo sangue, “um enorme problema global de saúde que causa cirrose e câncer de fígado”.

Antes do trabalho dos três pesquisadores, a descoberta dos vírus da hepatite A e B já tinha sido um passo importante, mas a maioria dos casos de hepatite transmitida pelo sangue permanecia sem explicação. Segundo o comitê, a descoberta do vírus da hepatite C revelou a causa dos casos restantes de hepatite crônica e possibilitou exames de sangue e novos medicamentos que salvaram milhões de vidas.

A partir dessa descoberta, “testes de sangue altamente sensíveis para o vírus estão hoje disponíveis e essencialmente eliminaram a hepatite transmitia em transfusões de sangue em muitas partes do mundo, melhorando significativamente a saúde global”, informou o comitê.

“A descoberta também permitiu o rápido desenvolvimento de medicamentos antivirais direcionados à hepatite C. Pela primeira vez na história, a doença agora pode ser curada, aumentando as esperanças de erradicar o vírus da hepatite C da população mundial”, continuou o grupo. Mas para atingir esse objetivo, salienta o comitê, serão necessários esforços internacionais para facilitar os exames de sangue e disponibilizar medicamentos antivirais em todo o mundo.

Hepatite

A inflamação do fígado, ou hepatite, a combinação das palavras gregas para fígado e inflamação, é causada primariamente por infecções virais, embora o abuso de álcool, toxinas ambientais e doenças autoimunes sejam também causas importantes. Nos anos 40, ficou claro que havia pelo menos dois tipos principais de hepatite infecciosa.

O primeiro, hepatite A, é transmitido por água poluída ou alimentos e geralmente tem pouco impacto a longo prazo no paciente.

O segundo tipo, a hepatite B é transmitido pelo sangue e fluidos corporais e representa uma ameaça muito mais séria, pois pode levar a uma condição crônica, com o posterior desenvolvimento de cirrose e câncer de fígado. Esta forma de hepatite é insidiosa, porque indivíduos saudáveis podem estar infectados por muitos anos antes de apresentarem complicações sérias. Hepatites transmitidas pelo sangue são associadas a uma significativa morbidade e mortalidade, e causam mais de um milhão de mortes por ano – tornando-a uma ameaça à saúde comparável à da infecção pelo HIV e à tuberculose.

A chave para uma intervenção bem sucedida contra doenças infecciosas é identificar o agente causador. Nos anos 60, Baruch Blumberg determinou que uma forma de hepatite de transmissão sanguínea era causada por um vírus que ficou conhecido como vírus da hepatite B. A descoberta levou ao desenvolvimento de testes de diagnóstico e a uma vacina eficaz. Blumberg recebeu o prêmio Nobel de Medicina em 1976 por essa descoberta.

Nesta época, Harvey J. Alter trabalhava no Instituto Nacional de Saúde dos EUA, estudando a ocorrência de hepatite em pacientes que tinham recebido transfusão de sangue. Embora os testes de diagnóstico para o recém-descoberto vírus da hepatite B tivessem reduzido o número de casos da doença relacionados a transfusões, Alter e seus colegas demonstraram que um grande número de casos continuavam ocorrendo. Testes para a hepatite A também foram desenvolvidos nesta época e ficou claro que o vírus A tampouco era o responsável por esses casos sem explicação.

Causava grande preocupação que um número significativo de pessoas que recebiam transfusão de sangue desenvolvessem hepatite crônica por conta de um agente infeccioso desconhecido. Alter e seus colegas conseguiram demonstrar que o sangue desses pacientes com hepatite era capaz de transmitir a doença para chimpanzés – o único hospedeiro suscetível ao vírus além dos humanos.

Estudos subsequentes também demonstraram que o agente infeccioso desconhecido tinha características de um vírus. As investigações metódicas de Alter conseguiram determinar uma nova e distinta forma de hepatite viral crônica. A doença misteriosa passou a ser conhecida como hepatite não-A e não-B.

A essa altura, a identificação do novo vírus era a grande prioridade. Todas as técnicas tradicionais de isolar um vírus foram tentadas, mas, a despeito disso, mais de dez anos se passaram sem que ninguém conseguisse. Michael Houghton, trabalhando para a indústria farmacêutica Chiron, tomou para si a tarefa de isolar a sequência genética do vírus. Houghton e seus colegas criaram uma coleção de fragmentos de DNA encontrados no sangue de um chimpanzé infectado. A maioria dos fragmentos vinha do genoma do próprio macaco, mas os pesquisadores inferiram que algumas sequências deveriam ser do vírus desconhecido.

Os cientistas sabiam que os anticorpos contra o vírus estariam presentes no sangue de pacientes que tinham hepatite. Por isso, buscaram identificar fragmentos de DNA viral clonados que codificavam as proteínas virais. Depois de uma longa pesquisa, um clone positivo foi encontrado. Trabalhos posteriores demonstraram que esse clone era de um novo vírus pertencente à família dos flavivírus e foi chamado de vírus da hepatite C.

A descoberta do vírus da hepatite C foi decisiva, mas uma peça essencial do quebra-cabeças ainda estava faltando: o vírus seria o único responsável pela hepatite? Para responder a essa questão, os cientistas tinham que demonstrar que o vírus isolado era capaz de se replicar e causar a doença.

Charles M. Rice, pesquisador da Universidade de Washington, em St. Louis, juntamente com outros colegas que trabalhavam com vírus RNA, percebeu que havia uma região ainda não devidamente caracterizada no genoma do vírus que seria importante na replicação viral. Seu grupo também conseguiu determinar que quando esse RNA era injetado no fígado de chimpanzés, o vírus aparecia no sangue, bem como alterações patológicas similares àquelas observadas em seres humanos com a doença. Esta foi a prova final de que o vírus era o único responsável pelos casos inexplicados de hepatite transmitida por meio de transfusão de sangue.

A descoberta do vírus da hepatite C é um marco na batalha contra as doenças virais. Graças a essa descoberta, testes de sangue extremamente sensíveis estão disponíveis e conseguiram praticamente eliminar as transmissões de hepatite por transfusão de sangue em boa parte do mundo, melhorando significativamente a saúde global. A descoberta também permitiu o rápido desenvolvimento de drogas antivirais direcionadas especificamente para a hepatite C. Pela primeira vez na história, a doença pode agora ser curada, aumentando as esperanças de um dia conseguirmos erradicar o vírus da hepatite C da população mundial.

Quem são os vencedores

Harvey J. Alter nasceu em 1935 em Nova York (EUA). Ele se formou em Medicina pela Escola de Medicina da Universidade de Rochester Em 1961, ingressou nos Institutos Nacionais de Saúde (NIH). Ele também passou vários anos na Georgetown University antes de retornar as NIH em 1969 para ingressar no Departamento de Medicina de Transfusão do Centro Clínico como pesquisador sênior

Michael Houghton nasceu no Reino Unido e recebeu seu PhD em 1977 pelo King’s College London. Ele se mudou para a Universidade de Alberta em 2010 e atualmente é professor de virologia da universidade, onde também é Diretor do Instituto de Virologia Aplicada.

Charles M. Rice nasceu em 1952 em Sacramento (EUA) e recebeu seu PhD em 1981 do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Ele estabeleceu seu grupo de pesquisa na Escola de Medicina da Universidade de Washington, em St Louis, em 1986, e tornou-se professor titular em 1995. Desde 2001, é professor na Universidade Rockefeller, em Nova York. Entre 2001 e 2018, foi o diretor científico e executivo do Centro para o Estudo da Hepatite C na Universidade Rockefeller, onde permanece ativo.