Esportes: Nesta terça-feira, Vôlei Guarulhos encara fora de casa o Taubaté pela semifinal do Paulista

Da Redação

[email protected]



O Vôlei Guarulhos venceu o SESI São Paulo na noite de sexta-feira, 02, jogando no Ginásio da Ponte Grande e garantiu a última vaga para a semi-final do Campeonato Paulista de Vôleibol 2020. As equipes disputaram ponto a ponto, o jogo que terminou em 3 a 2, depois do tie-break. O VVG venceu os dois primeiros sets e o Sesi os dois últimos: 25/22; 25/20; 21/25 e 22/25. Nesta terça-feira (06), a equipe guarulhense enfrenta o Taubaté em busca da decisão do Campeonato Paulista.



“O time fez por merecer. Que bom que foi um jogo pra cima. Fico feliz por toda a equipe, porque eles vêm trabalhando muito forte”, disse o técnico Guilherme Novaes, que já estava três partidas sem vencer.



Já o capitão Sandro, que está machucado, ficou de fora da partida. Já Thiago Alves, que não tinha sido escalado até o momento, entrou apenas no quarto set. “Enfrentamos equipes bem preparadas. O próprio Sesi, apesar de ser bem jovem, tem muito potencial. Estou muito contente por poder participar. Vamos firme e forte, agora tentar mais vitórias”, disse Alves.



O VVG volta às quadras nesta terça-feira, dia 6, contra o SEM Taubaté FUNVIC, no Ginásio Abaeté (Taubaté). “Temos pela frente mais dois jogos. O importante é estar na semi-final. Passamos por quatro jogos difíceis e fomos crescendo em cada jogo. Vamos nos preparar para enfrentar um dos melhores times que o Taubaté já teve. Mas o jogo se ganha na quadra, não é a camisa, mas com certeza é um adversário com uma camisa de peso. Não tenho dúvida de que estamos prontos!”, avaliou o gestor esportivo do Vedacit Guarulhos, Anderson Marsili.



O Campeonato Paulista de Voleibol segue agora com duas semi-finais com as quatro melhores equipes da disputa. Os jogos poderão ser definidos no golden set, que é o set extra usado em caso de empate no segundo jogo. O mesmo esquema acontecerá na final, que terá dois jogos.