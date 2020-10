Esportes: Flamengo anuncia mais três reforços para a disputa do Paulista da 4ª Divisão

Da Redação

Depois de muito suspense e incerteza, enfim, o Campeonato Paulista da 4ª Divisão desta temporada já tem data definida para o seu começo. Diante deste cenário, o Flamengo apresentou, até o momento, 10 reforços para a disputa do último nível do futebol paulista. Desembarcaram no Ninho do Corvo nesta semana o zagueiro Guilherme Arruda, o lateral-esquerdo Ruan Souza e o atacante Kelvin Anício.



Eles se juntam a outros sete reforços já anunciados pelo clube guarulhense: Gabriel Justino – (Ex-Primavera), Wagner – goleiro (ex-E.C. São Bernardo-SP), Thallys – lateral-direito/esquerdo (ex-Sinop-MT), Vitor Gaúcho – volante (ex-São Paulo-RS), Alê – meio-campo (ex-Rio Branco-SP), Dener – atacante (ex-Lihkoping City-SUE) e Teixeira – atacante (ex-Mamoré-MG). Além dos refoços anunciados o Flamengo ainda conta com o lateral-direito Ian, cria da base rubro-negra e que volta de empréstimo após um ano no Coritiba.



“Estou muito feliz e motivado com a oportunidade, agradeço ao Flamengo por toda confiança e todo suporte que tem dado pra nós jogadores, o grupo está focado e trabalhando firme pra alcançar todos os objetivos, tenho certeza que em dezembro estaremos comemorando o título e o acesso tão esperado”, disse o lateral-esquerdo Ruan Souza.



Já Arruda disputou está no clube desde 2018 quando disputou o Campeonato Paulista Sub-20 e duas Copa São Paulo de Futebol Junior como titular pelo Corvo (2019 e 2020) – ambas dirigidas pelo técnico Raphael Laruccia, em 2019 ainda o zagueiro passou um ano no Coritiba-PR antes de retornar para o clube guarulhense e agora tem a chance de mostrar seu trabalho na categoria profissional.



Integrante do grupo 5 desta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão ao lado do rival AD Guarulhos, Brasílis, Itapirense e Amparo, o Corvo faz sua estréia na competição estadual no 20 do próximo mês, ás 15h, no estádio Antônio Soares de Oliveira, diante do time da cidade de Itapira. Os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga na próxima fase do certame estadual, e apenas os finalistas garantem acesso à Série A3 de 2021.



“Estou muito feliz em vestir essa camisa de tradição, é uma honra pra mim, e com a estrutura que o Flamengo está proporcionando sei que vamos colher muitas coisas boas no campeonato, vamos com força total batalhando jogo a jogo pra fazer história com essa camisa importante no estado de São Paulo. Vim aqui para escrever meu nome na história do clube assim como meus companheiros”, concluiu o atacante Kelvin Anício.