Cidade: Gestor informa aumento de 36% no movimento de passageiros no Aeroporto de Guarulhos em setembro

Da Redação

O tráfego de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos subiu 36% entre agosto e setembro, revelou o GRU Airport, gestor responsável pelo aeroporto. Dados reforçam o movimento de recuperação do setor aéreo no Brasil, após ter sido quase totalmente paralisado em março com os efeito da pandemia da covid-19.



Mas, na comparação com setembro de 2019, o movimento de passageiros no maior terminal aeroviário da América do Sul foi 60% menor, segundo o GRU Airport. Considerando apenas os voos domésticos, a queda foi de 45% ano a ano, enquanto nos internacionais o recuo chegou a 90%.