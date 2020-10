Covid-19: doença em voluntário faz Johnson & Johnson paralisar testes de vacina

A Johnson & Johnson anunciou na noite desta segunda-feira, 12, que paralisou os testes clínicos da vacina que desenvolve contra a covid-19 por causa do adoecimento de um voluntário. A empresa norte-americana tinha iniciado no mês passado um grande teste de fase 3 da vacina, com a participação de mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos e em outros países. A Johnson & Johnson não deu informações sobre a doença do voluntário, que está sendo objeto de estudo de um painel independente de segurança. Fonte: Dow Jones Newswires.