15,92% dos testes de covid-19 feitos no CEU Continental têm resultado positivo

Nos dois dias da segunda edição do mutirão de testes rápidos para covid-19 promovido no CEU Continental, nesta quinta e sexta-feira (15 e 16), a Secretaria de Saúde realizou 4.214 testes, dos quais 671 resultaram positivo para o novo coronavírus, o que equivale a 15,92% do público testado. Desse total, 79 pessoas apresentaram IgM reagente (vírus ativo no organismo), 447 tiveram IgG positivo (contato mais antigo com o vírus) e em outras 145 o exame apontou a presença das duas imunoglobulinas (IgG e IgM), indicando que a infecção está deixando de ser ativa.

Na próxima semana, o mutirão de testes rápidos para covid-19, que é voltado às pessoas assintomáticas (sem sintomas) e com idade superior a dois anos de idade, atenderá mais duas regiões da cidade. Nos dias 22 e 23 será realizado no CEU Bonsucesso, situado na avenida Paschoal Thomeo s/nº (Bonsucesso); e nos dias 29 e 30 de outubro, no CEU Paraíso/Alvorada, que fica na rua Dom Silvério, s/nº (Vila Paraíso). O horário será o mesmo: das 9 às 15 h.

Serão distribuídas cerca de duas mil senhas por dia. Para realizar o teste no mutirão, as pessoas precisam apresentar documento identidade e cartão SUS. O exame é feito através de uma picada no dedo e o resultado fica pronto em aproximadamente 40 minutos.

A segunda edição da testagem teve início na quinta-feira passada no Bosque Maia, onde foram realizados 3.987 exames, dos quais 689 apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus (17,28%). Nestes quatro dias de mutirão foram coletados 8.201 testes, sendo 1.360 reagentes (16,58%) e 6.841 não reagentes.