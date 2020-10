Esportes: Flamengo faz nesta terça-feira (20) sua estreia na 4ª divisão do Paulista

Da Redação

Nesta terça-feira (20), o Flamengo faz sua estreia na 4ª divisão do Campeonato Paulista , no estádio Antônio Soares de Oliveira, contra a Itapirense. Foram 41 dias de preparação – desde o dia 8 de setembro a equipe vem treinando e realizando jogos-treino para dar ritmo de jogo aos jogadores, a equipe guarulhense encarou Água Santa, União Mogi, Corinthians Sub-23 e União Suzano, foram duas derrotas e duas vitórias.



O técnico Raphael Laruccia falou do que espera para a estreia no Corvo na competição. “Fizemos um trabalho muito bom na pré-temporada, os atletas entenderam bem nossa proposta de jogo, as ideias que a comissão passou e estamos focados em levar o Flamengo de volta a Série A3 do Campeonato Paulista. Temos um elenco muito qualificado e acredito muito na equipe”, falou o técnico do Corvo após o treino desta segunda – véspera do jogo.



O Rubro-Negro guarulhense tem apenas um desfalque para a partida, o meio-campo Alê, com um problema na coxa direita fica fora da estreia, porém, deve estar a disposição para a próxima partida. Flamengo e Itapirense já se enfrentaram nove vezes no Campeonato Paulista, o confronto é disputado: três vitórias do Corvo, três empates e três derrotas – ambos os times marcaram dez gols. As duas equipes se enfrentaram na “Bezinha” ano passado, os dois jogos terminaram empatados, 0 a 0 em Guarulhos e 1 a 1 em Itapira.