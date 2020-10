Esportes: Com dois gols de Teixeira, Flamengo vence Itapirense, de virada, na estreia do Paulista

Da Redação

[email protected]



O Flamengo teve de suar a camisa para superar a Itapirense, no estádio Antônio Soares de Oliveira, na estreia do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Com dois gols de Teixeira, o Corvo venceu a equipe do interior, de virada, por 2 a 1. De acordo com o artilheiro daquele confronto, o resultado é o reflexo do trabalho realizado pela equipe durante o período de preparação para a disputa do certame estadual.



“A equipe se portou muito bem, Saímos perdendo, mas tivemos cabeça para virar o jogo e isso resume o trabalho realizado nesses 40 dias de preparação. O grupo está de parabéns e quero agradecer a todos que nos têm apoiado.É só começo do nosso objetivo que é o acesso”, explicou Teixeira.



Depois da conquista dos três pontos, o Rubro-Negro guarulhense volta suas atenções para o confronto contra o Brasílis, fora de casa. A partida está marcada para acontecer neste sábado (24), ás 15h, no estádio Leonardo Barbieri, em Águas de Lindóia.