Valorização dos servidores é ponto em comum dos prefeituráveis de Guarulhos

Valorização. Esse é o mote das campanhas dos candidatos a prefeito de Guarulhos quando o tema são os servidores públicos. Os prefeituráveis que responderam ao GUARULHOS EM 10 LINHAS, projeto iniciado nas eleições de 2012, disseram, de uma forma em geral, que irão valorizar a categoria. Nesta edição, os candidatos a prefeito de Guarulhos responderão a cinco perguntas, onde a resposta a cada uma delas será publicada a cada dia.

As perguntas enviadas às assessorias de campanha de cada um dos candidatos foram as seguintes:

1 – Qual será o maior desafio da administração municipal no primeiro ano de mandato?

2 – O que fazer para superar os graves problemas da desigualdade social em Guarulhos?

3 – Qual a relação que o (a) senhor (a) terá com os servidores públicos?

4 – O que fazer para atrair mais empresas para a cidade e gerar mais empregos?

5 – Caso eleito (a), qual legado imagina que seu governo deixará para a população de Guarulhos?

A cada candidato foi determinado o espaço de, em média, 360 caracteres.

Com exceção de Néfi Tales, que na terça-feira (20) anunciou a desistência de sua candidatura e, também a presidência do PSL, alegando problemas de saúde, o único prefeiturável que se negou a participar do GUARULHOS EM 10 LINHAS, foi o candidato do PT e ex-prefeito, Elói Pietá, conforme informou sua assessoria.

Qual a relação que o (a) senhor (a) terá com os servidores públicos?

ADRIANA AFONSO (PL)

Nossa relação com o funcionalismo público será de valorização. Serei receptiva com todas as classes, atendendo as demandas dentro do possível, sem estourar o orçamento da cidade.

AURIEL BRITO (PCdoB)

A defesa do funcionalismo publica são marcas dos mandatos do Professor Auriel e também do PCdoB. A modernização da administração e da burocracia é extremamente importante, ajuda a organizar e resolver as demandas, e principalmente, contribui com a diminuição substantiva do tempo que os processos levam do momento em que são solicitados até serem concluídos.

EDUARDO BARRETO (PROS)

Uma relação de RESPEITO E INTEGRAÇÂO. Os funcionários públicos são fundamentais para qualquer êxito de uma administração, são eles que estão na linha de frente e que fazem a relação com os cidadãos, portanto devem ser respeitados e acima de tudo valorizados nas ideias e em seu trabalho.

ELÓI PIETÁ (PT)

O candidato petista se negou a participar do GUARULHOS EM 10 LINHAS. A coordenação de campanha agradeceu o contato feito, mas informou que, “por ora as informações de campanha estão disponíveis no link https://www.facebook.com/eloipietaoficial”.

FRAN CORRÊA (PSDB)

De respeito, em primeiro lugar e oferecendo à categoria condições e estrutura para que o trabalho seja desempenhado com dignidade e segurança. É necessário valorizar o funcionário da Prefeitura de Guarulhos. Se for preciso, podemos rever os planos de carreira. E, o principal: vamos manter o diálogo aberto, porque, sem ouvir, sem entender, é impossível atender bem.

JOVINO CÂNDIDO (PV)

A relação com os servidores públicos se dará a partir das ações de resgate do respeito, das garantias e, fundamentalmente, da participação dos servidores públicos na gestão dos serviços públicos. Rever o Plano de Cargos e Salários, com novas carreiras e prestação de serviços, incluindo a isonomia salarial e trazendo os requisitos de capacidade técnica bem definidos para os cargos em comissão.

GUTI (PSD)

Sempre ouvimos as demandas da categoria e dentro das possibilidades orçamentárias, atendemos as reivindicações. Implantamos o Regime Próprio, beneficiando cerca de 15 mil servidores celetistas; quitamos débitos que a gestão anterior deixou com os professores; criamos o Plano de Carreiras para a Guarda Civil Municipal. Vamos avançar com essa relação.

RODRIGO TAVARES (PRTB)

Dos candidatos, sou o único com experiência comprovada junto à administração. Vejo hoje servidores desmotivados, doentes e pouco valorizado. Vejo falta de infraestrutura e treinamento. Da saúde à educação. Vamos fortalecer os planos de carreira, corrigir distorções salariais e munir os servidores de tecnologia.

SANDRA SANTOS (PDT)

É preciso entender que Guarulhos vive uma situação orçamentária crítica. Por isso, como prefeita, eu pretendo planejar ações que valorizem os atuais funcionários públicos, principalmente oferecendo um melhor plano de carreira. Tenho certeza que com essa medida surgirão mais ações em prol da população.

SIMONE CARLETO (PSOL)

Nosso programa de governo trata diretamente da valorização dos servidores e dos serviços públicos. Sou servidora pública concursada há 20 anos. Conheço a gestão pública e sei que temos ótimos quadros técnicos não valorizados. Queremos radicalizar a democracia, inclusive na relação com os servidores.

WAGNER FREITAS (PTB)

O servidor público é o prefeito da cidade. Um servidor que está fazendo serviço de varrição numa rua, está servindo ao município. Eu serei o prefeito que vou valorizar o servidor que presta seu serviço com excelência e vamos reformar o quadro funcional de todas as secretarias e de toda cidade de Guarulhos de uma forma geral.