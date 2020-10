Pesquisa ACE-Guarulhos/Ibope aponta Guti e Pietá tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura

Pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência entre os dias 24 e 26 de outubro sobre as eleições municipais em Guarulhos, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos), mostra disputa acirrada entre o atual prefeito e candidato à reeleição Guti (PSD) e o ex-prefeito Elói Pietá (PT). Os candidatos aparecem com 30% e 29% das intenções de voto, respectivamente, e, portanto, tecnicamente empatados considerando a margem de erro da pesquisa que é de 3 pontos percentuais (p.p.).

Em outro patamar, Fran Correa (PSDB) atinge 5% das respostas, Adriana Afonso (PL) tem 2%, ao passo que Eduardo Barreto (PROS), Jovino Candido (PV), Rodrigo Tavares (PRTB), Wagner Freitas (PTB) e Professor Auriel (PC do B) são citados por 1% do eleitorado, cada um.

Já Professora Sandra Santos (PDT) e Simone Carleto (PSOL) são mencionadas, mas não chegam a 1%, cada. Néfi Tales Filho foi citado, mas não atingiu 1%. Cabe esclarecer que seu nome consta na pesquisa, pois na ocasião do registro da mesma, ele ainda estava cadastrado no TSE como candidato pelo PSL. No entanto, desistiu da candidatura.

Somam 19% os entrevistados que declaram intenção de votar em branco ou anular o voto e 9% não sabem ou preferem não responder. O Ibope ouviu 805 pessoas e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa ACE-Guarulhos/Ibope foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo nº SP-06505/2020.

Segundo o presidente Silvio Alves, da ACE, intenção ao contratar a pesquisa foi contribuir para o processo eleitoral com informações confiáveis de um instituto respeitado. “Depois de realizar a sabatina com os candidatos a prefeito, ouvindo suas intenções com relação ao setor produtivo, pensamos em buscar informações sobre as intenções de voto com o Ibope . É mais um ato de representatividade política – porém apartidária – da ACE-Guarulhos”, explicou.

Pergunta: Se a eleição para Prefeito de Guarulhos fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada – %)

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Destaques por segmentos

As menções a Guti são mais expressivas entre eleitores que possuem o Ensino Superior e entre aqueles que têm renda familiar mensal maior do que 5 salários mínimos, uma vez que registra 39% em ambos os estratos. A menor proporção de respostas do candidato é observada entre os que possuem renda familiar de até 1 salário mínimo (23%).

Já Elói Pietá tem mais força entre eleitores com 55 anos ou mais (36%) e menor força entre aqueles que têm outra religião que não a católica ou a evangélica (21%).

As intenções de voto dos demais candidatos se distribuem homogeneamente entre os segmentos analisados.

Outras informações da pesquisa ACE-Guarulhos/Ibope

Votos válidos

Para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, estamos apresentando os votos válidos. Um candidato é eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial.

O conceito de voto válido é: a proporção de votos do candidato sobre o total, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

Intenção de voto espontânea (sem a apresentação dos nomes dos candidatos)

Quando os entrevistados são questionados sobre sua intenção de voto sem a apresentação dos nomes dos candidatos, 22% dos eleitores lembram do atual prefeito Guti, enquanto 17% mencionam Elói Pietá. Aqueles que, espontaneamente, intentam votar em branco ou anular seu voto somam 21% e os que não sabem ou preferem não responder totalizam 34%.

Guti – 55 – PSD 22% Elói Pietá – 13 – PT 17% Fran Correa – 45 – PSDB 3% Adriana Afonso – 22 – PL 1% Eduardo Barreto – 90 – PROS 0% Jovino Candido – 43 – PV 0% Professor Auriel – 65 – PC DO B 0% Rodrigo Tavares – 28 – PRTB 0% Simone Carleto – 50 – PSOL 0% Nefi Tales Filho – 17 – PSL * Professora Sandra Santos – 12 – PDT * Wagner Freitas – 14 – PTB * Outros 1% Branco ou nulo 21% Não sabem ou preferem não opinar 34%

*Não foi citado.

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Expectativa de vitória (independentemente da intenção de voto)

Questionados sobre quem será o próximo prefeito de Guarulhos, independentemente da intenção de voto, 38% citam Guti e 30% mencionam Elói Pietá. Aqueles que não sabem ou preferem não opinar totalizam 24%.

Guti – 55 – PSD 38% Elói Pietá – 13 – PT 30% Fran Correa – 45 – PSDB 4% Adriana Afonso – 22 – PL 1% Jovino Candido – 43 – PV 1% Eduardo Barreto – 90 – PROS 1% Nefi Tales Filho – 17 – PSL 0% Professor Auriel – 65 – PC DO B 0% Rodrigo Tavares – 28 – PRTB 0% Simone Carleto – 50 – PSOL 0% Wagner Freitas – 14 – PTB 0% Professora Sandra Santos – 12 – PDT * Não sabem ou preferem não opinar 24%

*Não foi citado.

A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Ficha Técnica da Pesquisa ACE-Guarulhos/IBOPE

Período de campo: a pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro de 2020.

Abordagem: pesquisa presencial. A equipe de entrevistadores utiliza os equipamentos de proteção (EPIs) necessários para garantia da própria saúde e também a dos entrevistados.

Tamanho da amostra: foram entrevistados 805 votantes.

Margem de erro: a margem de erro máxima estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Nível de confiança: o nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

Solicitante: pesquisa contratada pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos.

Registro Eleitoral: registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo nº SP-06505/2020.