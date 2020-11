Além do Louro José, o parceiro de Ana Maria

Com lágrimas nos olhos e visivelmente emocionada, a apresentadora Ana Maria Braga iniciou o programa Mais Você, na manhã de segunda-feira, 2, de uma maneira bem diferente do otimismo habitual. O adeus a Tom Veiga – Neilton Veiga Júnior -, que dava vida ao Louro José, foi carregado de homenagens da apresentadora, da produção do programa e de diversos artistas, que lamentaram a morte precoce de Tom, no domingo, 1º, aos 47 anos.

Segundo laudo do Instituto Médico Legal do Rio (IML) divulgado ainda na manhã de segunda, a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Tom foi encontrado morto em seu apartamento na Barra da Tijuca, no Rio. O velório, restrito a familiares, será hoje no Rio. O sepultamento será em São Paulo, na quarta-feira, 4.

Durante toda a manhã, Ana Maria Braga relembrou os momentos felizes ao lado do companheiro de mais de 20 anos. “Nós da família Louro – e vocês fazem parte dela – estamos de luto. É um filho amado que esteve do meu lado nos últimos 25 anos. Hoje eu não estou perdendo só o Tom, com ele foi também o meu filho, porque eu sempre considerei assim o Louro José”, disse a apresentadora, entre lágrimas. Toda a produção usou um crachá onde estava a foto de Tom Veiga.

Depois do término do Mais Você, as homenagens seguiram na programação matinal da TV Globo no Encontro. Com Fátima Bernardes em férias, a apresentadora Fernanda Gentil comandou o programa. Ana Furtado, Luciano Huck, Serginho Groisman, Antonio Fagundes, Isis Valverde também falaram sobre o ator que deu vida ao Louro José por mais de 20 anos.

Mas foi o apresentador André Marques, um dos melhores amigos de Tom, quem deu o depoimento mais emocionado. Ele contou que foi o primeiro a chegar ao apartamento do amigo no domingo, mas Tom já estava sem vida. “O personagem era um sucesso, mas ele era mais sucesso ainda”, descreveu. “Papai do céu devia estar precisando de um cara maneiro.”

Carreira

Tom Veiga começou a trabalhar com Ana Maria Braga em 1989, na produção do programa Note e Anote, na Record. O personagem do Louro José só nasceria em 1996. A apresentadora teve a ideia de incorporar ao programa um personagem que pudesse interagir com ela e cativar também a audiência infantil. Ela tinha um papagaio chamado Louro José – desenhou a ideia num papel e pediu para a produção transformar a ideia em realidade. Em 1999, quando a apresentadora migrou para a TV Globo, levou com ela o Louro – e Tom.

“Ele (o Louro) nasceu na Record. O Tom é um grande companheiro, meu parceiro. Foi uma obra da graça de Deus, um milagre a gente ter se encontrado lá atrás. Ele era produtor e eu inventei o papagaio. E desde o momento que ele seguiu o Louro a gente nunca brigou. E olha que a gente convive todo dia. É o meu mais longo casamento”, disse a apresentadora em entrevista concedida ao Estadão em outubro do ano passado.

Saúde

Em setembro de 2017, Ana Maria Braga contou aos telespectadores do Mais Você que pela primeira vez ficava dois dias seguidos longe de Louro José. Tom Veiga tinha tirado uma licença médica por alguns dias para se recuperar de um cateterismo.

“Meu filho, papagaio e amigo lindo está dodói. Está tudo bem, mas o médico falou que é melhor ele ficar um pouco em casa para repousar”, disse a apresentadora com a voz um pouco embargada. “Nesses quase 20 anos da nossa trajetória juntos, essa é a primeira vez que não ficamos juntos dois dias seguidos. Mas segunda-feira, se Deus quiser, ele está de volta aqui no lugarzinho dele”, concluiu na época.

O artista usou o Instagram na ocasião para agradecer o apoio dos fãs. “Acho que ninguém melhor que eu pra dizer pra vocês a verdade. Passei mal e tive que me submeter a um cateterismo, graças a Deus nada demais, já estou bem e em plena forma.”

Tom Veiga foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga e se separou em 2018. No início deste ano, se casou com a investidora Cybelle Hermínio Costa, mas o casamento terminou em setembro. Ele deixa quatro filhos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.