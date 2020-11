Esportes: Com mais uma derrota, Flamengo busca reabilitação no Paulista nesta terça-feira contra o Brasílis

Da Redação

[email protected]



Depois de conhecer sua terceira derrota nesta edição do Campeonato Paulista da 4ª Divisão diante da Itapirense, fora de casa, quando foi derrotado pelo placar de 2 a 1, o Flamengo faz nesta terça-feira (10), no estádio Antônio Soares de Oliveira, um duelo de vida ou morte na competição diante do Brasílis. Com três derrotas seguidas, o Rubro-negro guarulhense ocupa a lanterna do grupo 5 com apenas 4 pontos conquistados.



Em contrapartida, a rival AD Guarulhos pode encaminhar, fora de casa, sua classificação para a segunda fase do último nível do futebol paulista. A equipe do técnico Edu Miranda visita nesta terça-feira, em Amparo, o líder Amparo, que soma 10 pontos na tabela de classificação daquela chave. Em caso de triunfo sobre o adversário, o Índio assume a liderança isolada e passa a depender apenas de dois pontos em dois jogos – Flamengo e Itapirense -, para ratificar seu ingresso à etapa seguinte do certame.