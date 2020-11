Esportes: Vôlei Guarulhos deve promover estreia de reforço nesta quinta-feira (12) contra o Itapetininga

Da Redação

Pela terceira rodada da Superliga, o Vôlei Guarulhos enfrentará nesta quinta-feira (12), às 17h, o UM Itapetininga, no Ginásio Ayrton Senna da Silva, na cidade de Itapetininga. O recém-contratado, Gabriel Bertolini, que teve uma passagem rápido pelo time adversário, estreia com a camisa 9 do VVG. A partida terá transmissão pelo Canal Vôlei Brasil. Este ano, os torcedores podem assistir todos os jogos pelo pay-per-view, adquirindo os pacotes disponibilizados pelo https://conteudos.tvnsports.com.br/superliga-de-volei-20-21/.



O time do capitão Sandro Barbalho ainda busca a primeira vitória do campeonato, já que foram vencidos pelo SADA Cruzeiro (1/11) por 3×0; e na última sexta-feira pelo SEM Taubaté FUNVIC (TAU), também por 3×0. Para o técnico Guilherme Novaes, apesar dos resultados o time segue acumulando pontos positivos e o trabalho está evoluindo. “Somos estreantes, cabeça erguida e continuamos nos preparando adequadamente. Estamos conseguindo suportar as pressões nos saques e só temos que reconhecer os méritos dos nossos adversários. Estamos prontos para enfrentar o Itapetininga”, garantiu Novaes.



O próximo jogo será em casa, no Ginásio da Ponte Grande (Guarulhos), dia 15 de novembro, às 21h30, contra o APAN/ELEVA/ BLU, com transmissão pelo Canal Vôlei Brasil.



Novo contratado – Paulista de São Bernardo do Campo, aos 23 anos, com 2,3 metros de altura, Gabriel Bertolini chega para dar reforço ao time guarulhense, depois de uma rápida passagem pelo UM Itapetininga e ter sido campeão paranaense vestindo a camisa do Maringá Vôlei. O atleta acumula ainda dois vice-campeonatos da Superliga, pelo Sesc-RJ e Sesi-SP (2017/2019), além de ter sido bi-campeão brasileiro com a Seleção Paulista de Vôlei (2015-2016).

“Fui muito bem recebido pelo time, já conheço muitos dos atletas e as expectativas são as melhores possíveis”, disse Gabriel ao chegar ao Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos.

Este ano 12 equipes estão disputando o troféu Super Vôlei Banco do Brasil: EMS Taubaté FUNVIC; SADA Cruzeiro; SESI-SP; Vôlei Renata; Minas Tênis Clube; APAN/ELEVA/BLU; Vôlei UM Itapetininga; Pacaembu Ribeirão; Montes Claros América Vôlei; Caramuru Vôlei; AZULIM/GABARIT/Uberlândia e Vedacit Vôlei Guarulhos.