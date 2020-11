Theatro São Pedro apresenta programação especial

O Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura, vai homenagear os 250 anos de Ludwig van Beethoven com uma série de música de câmara que irá mesclar concertos online, transmitidos pelo canal de YouTube,com apresentações presenciais.

A programação contempla dezoito sonatas para piano, dez sonatas para piano e violino, cinco quartetos de cordas, além de uma grande fuga para quarteto. A série terá a participação de pianistas como Karen Fernandes, Luiz Guilherme Pozzi, Horácio Gouveia e Nahim Marun, além do Quarteto Carlos Gomes e dos estudantes de piano da EMESP Tom Jobim Lucca Verdi e Ingrid Uemura. Os vídeos dos concertos online têm comentários dos compositores Rodolfo Valente, Tiago Gati, Alexandre Lunsqui, Maurício de Bonis e Leonardo Martinelli. A programação conta ainda com a participação do jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpetuo.

Os concertos no Theatro São Pedro acontecem nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, às 20h. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20.

A programação está disponível em: https://theatrosaopedro.org.br/beethoven-250-fase-01/

Bilheteria

Neste momento, não haverá venda de ingressos na bilheteria do Theatro São Pedro. Os ingressos para todos os espetáculos devem ser adquiridos exclusivamente pelo site https://theatrosaopedro.byinti.com/

SERVIÇO

Música de Câmara | 250 anos Beethoven

Capítulo 1: Desdobrando Haydn e Mozart (1792-1801)

16 a 22 de novembro

Segunda-feira, 16 de novembro, 15h

Beethoven 250: Mesa de Abertura

Participação: Paulo Zuben, Tiago Gati, Rodolfo Valente e Leonardo Martinelli

Mediação: Irineu Franco Perpetuo

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Segunda-feira, 16 de novembro, 19h

Sonata para piano e violino nº 1 (1797-8)

(Op.12, nº 1)

I. Allegro con brio

II. Tema con variazioni: Andante con moto

III. Rondo: Allegro

Nahim Marun, piano

Cláudio Cruz, violino

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, 17 de novembro, 11h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

ONDE: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro

youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, 17 de novembro, 15h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

ONDE: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, 17 de novembro, 15h

Sonata para piano em Fá menor, nº 1 (1793-5)

(Op.2, nº 1)

I. Alegro

II. Adagio

III. Menuetto

IV. Prestissimo

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, 17 de novembro, 18h30

Live: Karin Fernandes e Rodolfo Valente

Mediação: Irineu Franco Perpetuo

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Terça-feira, 17 de novembro, 19h

Sonata para piano e violino nº 2 (1797-8)

(Op.12, nº 2)

I. Allegro vivace

II. Andante, più tosto allegretto

III. Allegro piacevole

Nahim Marun, piano

Cláudio Cruz, violino

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Quarta-feira, 18 de novembro, 11h

Sonata para piano em Sol menor, nº 19 (1795-6)

(Op.49, nº 1)

I. Andante

II. Rondo – Allegro

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta-feira, 18 de novembro, 15h

Sonata para piano em Lá maior, nº 2 (1794-5)

(Op.2, nº 2)

I. Allegro vivace

II. Largo appassionato

III. Scherzo allegro

IV. Rondo Grazioso

Horácio Gouveia, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Quarta-feira, 18 de novembro, 19h

Sonata para piano e violino, nº 3 (1797-8)

(Op.12, nº 3)

I. Allegro con spirito

II. Adagio con molta espressione

III. Rondo – Allegro molto

Nahim Marun, piano

Cláudio Cruz, violino

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 19 de novembro, 11h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

ONDE: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 19 de novembro, 15h

Sonata para piano em Dó maior, nº 3 (1794-5)

(Op.2, nº 3)

I. Allegro con brio

II. Adagio

III. Scherzo – Allegro – Trio

IV. Allegro assai

Luiz Guilherme Pozzi, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 19 de novembro, 18h30

Live: Ingrid Uemura, Lucca Verdi

Mediação: Irineu Franco Perpetuo

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Quinta-feira, 19 de novembro, 19h

Sonata para piano e violino nº 4 (1800-1)

(Op.23)

I. Presto

II. Andante scherzoso, più Allegretto

III. Allegro molto

Nahim Marun, piano

Cláudio Cruz, violino

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sexta-feira, 20 de novembro, 11h

Sonata para piano em Sol maior, nº 20 (1795-6)

(Op.49, nº 2)

I. Allegro ma non troppo

II. Tempo di minuet

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Sexta-feira, 20 de novembro, 15h

Sonata para piano em Fá maior, nº 6 (1796-7)

(Op.10, nº 2)

I. Allegro

II. Allegretto

III. Presto

Lucca Verdi, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sexta-feira, 20 de novembro, 19h

A Primavera | Sonata para piano e violino, nº 5 (1800-1)

(Op.24)

I. Allegro

II. Adagio molto espressivo

III. Scherzo – Allegro molto – Trio

IV. Rondo – Allegro ma non troppo

Nahim Marun, piano

Cláudio Cruz, violino

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sábado, 21 de novembro, 11h

Sonata para piano em Ré maior, nº 7 (1797-8)

(Op.10, nº 3)

I. Presto

II. Largo e mesto

III. Minuet – Allegro

IV. Rondo – Allegro

Horácio Gouveia, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sábado, 21 de novembro, 15h

Sonata Patética | Sonata para piano em Dó menor, nº 8 (1797-8)

(Op.13)

I. Grave – Allegro di molto e con brio

II. Adagio cantabile

III. Rondo – Allegro

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sábado, 21 de novembro, 19h

Pastoral | Sonata para piano em Ré maior, nº 15 (1801)

(Op.28)

I. Allegro

II. Andante

III. Scherzo – Allegro vivace – Trio

IV. Rondo – Allegro ma non tropo

Horácio Gouveia, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Domingo, dia 22 de novembro, 11h

Sonata para piano, em Mi bemol maior, nº 13 (1800-1)

(Op.27, nº 1)

I. Andante

II. Allegro molto e vivace

III. Adagio con espressione

IV. Allegro vivace

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Domingo, dia 22 de novembro, 15h

Sonata ao Luar | Sonata para piano, em Dó sustenido menor, nº 14 (1801)

(Op.27, nº 2)

I. Adagio sostenuto

II. Allegretto – Trio

III. Presto agitato

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

___________________________________________________________________________

Capítulo 2: Quebrando Regras (1802-1813)

30 de novembro a 5 de dezembro

Segunda-feira, dia 30 de novembro, 19h ?

Sonata para piano e violino nº 6 (1802)

(Op. 30, nº 1) I. AllegroII. Adagio molto espressivoIII. Allegretto con variazioni Claudio Cruz, violinoNahim Marun, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, dia 1º de dezembro, 11h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

Onde: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro

youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Terça-feira, dia 1º de dezembro, 15h

A Tempestade | Sonata para piano em Ré menor nº 17 (1802)

(Op. 31, nº 2)

I. Largo – Allegro II. AdagioIII. Allegretto

Luiz Guilherme Pozzi, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, dia 1º de dezembro, 19h

Sonata para piano e violino nº 7 (1802)

(Op. 30, nº 2)

I. Allegro con brio

II. Adagio cantabile III. Scherzo – Allegro – TrioIV. Finale – Allegro

Claudio Cruz, violino Nahim Marun, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta-feira, dia 2 de dezembro, 11h

Waldstein (Aurora) | Sonata para piano em Dó maior nº 21 (1803-4) (Op. 53)I. Allegro con brioII. Introduzione – Adagio moltoIII. Rondo – Allegretto moderato – Prestissimo Horácio Gouveia, pianoApresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta-feira, dia 2 de dezembro, 15h Sonata para piano em Fá maior, nº 22 (1804)(Op. 54) I. In tempo d’un menuettoII. Allegretto – Più allegro

Karin Fernandes, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta-feira, dia 2 de dezembro, 19h

Sonata para piano e violino, nº 8 (1901-2)

(Op. 30, nº 3) I. Allegro assai II. Tempo di Minuetto, ma molto moderato e graziosoIII. Allegro vivace Claudio Cruz, violinoNahim Marun, piano

Apresentação de Tiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 3 de dezembro, 11h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

Onde: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro

youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 3 de dezembro, 15h

Appasionata | Sonata para piano em Fá menor, nº 23 (1804-5)

(Op. 57) I. Allegro assaiII. Andante con motoIII. Allegro ma non troppo – Presto

Luiz Guilherme Pozzi, piano

Apresentação de Alexandre Lunsqui, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 3 de dezembro, 18h30

Live com Luiz Guilmerme Pozzi

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quinta-feira, 3 de dezembro, 19h

Sonata Kreutzer | Sonata para piano e violino, nº 9 (1802-3)

(Op. 47) I. Adagio sostenutoII. PrestoIII. Andante con variazioniIV. Finale – Presto Claudio Cruz, violinoNahim Marun, piano

Apresentação de Mauricio de Bonis, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sexta-feira, 4 de dezembro, 11h Sonata para piano em Sol maior, nº 25 (1809)(Op. 79) I. Presto alla tedescaII. AndanteIII. Vivace

Luiz Guilherme Pozzi, piano

Apresentação de Alexandre Lunsqui, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sexta-feira, 4 de dezembro, 15h

Les Adieux | Sonata para piano em Mi bemol maior, nº 26 (1809-10) (Op. 81a) I. Das Lebewohl (Despedida): Adagio – Allegro II. Abwesenheit (Ausência): Andante espressivo – Attacca III. Das Wiedersehen (Reencontro): Vivacissimamente

Ingrid Uemura, piano

Apresentação de Rodolfo Valente, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Sexta-feira, 4 de dezembro, 19h

Sonata para piano e violino, nº 10 (1812)

(Op. 96) I. Allegro moderato II. Adagio expressivoIII. Scherzo – Allegro – TrioIV. Poco Allegretto Claudio Cruz, violinoNahim Marun, piano

Apresentação de Mauricio de Bonis, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP



Capítulo 3: Do Isolamento à Invenção (1814-1827)

14 a 16 de dezembro

Segunda-feira, dia 14 de dezembro, 20h Quarteto de cordas em Mi bemol maior, nº 2 (1822-25)(Op. 127)I. Maestoso – Allegro II. Adagio, ma non troppo e molto cantábileIII. Scherzando vivace – TrioIV. Finale – Allegro Quarteto de cordas em Dó sustenido menor, nº 14 (1825-26)(Op. 131)I. Adagio ma non troppo e molto expressivoII. Allegro molto vivaceIII. Allegro moderato (recitative) IV. Andante ma non troppo e molto cantabile V. Presto VI. Adagio quasi un poco andante VII. Allegro

Quarteto Carlos Gomes

Cláudio Cruz, violino

Adonhiran Reis, violino

Gabriel Marin, viola

Alceu Reis, violoncelo

ONDE: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 161 – Barra Funda, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20

Quinta-feira, 15 de dezembro, 11h

Contexto Beethoven, com Irineu Franco Perpetuo

ONDE: Facebook.com/TheatroSaoPedro

Instagram.com/theatrosaopedro

youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, dia 15 de dezembro, 15h Sonata para piano em Mi menor, nº 27 (1814)(Op. 90)I. Com vivacidade e de uma ponta à outra com sentimento e expressão II. Não muito rápido e com uma forma de tocar muito vocal Horácio Gouveia, pianoApresentação deTiago Gati, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Terça-feira, dia 15 de dezembro, 20h PRESENCIALQuarteto de cordas em Si bemol maior, nº 13 (1825-6)(Op. 130)I. Adagio ma non troppo – Allegro II. Presto III. Andante con moto ma non troppo IV. Alla danza tedesca – Allegro assai V. Cavatina – Adagio molto espressivo VI. Finale – Allegro Grande Fuga em Si bemol maior (1825-6)(Op. 133)

Quarteto Carlos Gomes

Cláudio Cruz, violino

Adonhiran Reis, violino

Gabriel Marin, viola

Alceu Reis, violoncelo

ONDE: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 161 – Barra Funda, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20

Quarta-feira, dia 16 de dezembro, 11h Sonata para piano em Lá maior, nº 28 (1816) (Op. 101)I. Allegretto ma non troppo II. Vivace alla marcia III. Adagio, ma non troppo, con affetto IV. Allegro

Horácio Gouveia, piano

Apresentação deAlexandre Lunsqui, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta-feira, dia 16 de dezembro, 15h Sonata para piano em Dó menor, nº 32 (1821-22) (Op. 111)I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionatoII. Arietta – Adagio molto semplice cantábileII. Scherzando vivace – TrioIV. Finale – Allegro Horácio Gouveia, piano

Apresentação de Alexandre Lunsqui, compositor

ONDE: youtube.com/TheatroSaoPedroTSP

Quarta, dia 16 de dezembro, 18h30

Live com Horacio Gouveia e Tiago Gatti

_______________________________________________________________________

Quarta-feira, dia 16 de dezembro, 20h Quarteto de cordas em Lá menor, nº 15 (1823-6)(Op. 132) I. Assai sostenuto – Allegro II. Allegro ma non tanto III. Molto adagio IV. Alla marcia, assai vivace V. Allegro appassionato

Quarteto de cordas em Fá maior, nº 16 (1826)

(Op. 135)

I. Allegretto II. Vivace III. Lento assai, cantante e tranquillo IV. Grave, ma non troppo trato

Quarteto Carlos Gomes

Cláudio Cruz, violino

Adonhiran Reis, violino

Gabriel Marin, viola

Alceu Reis, violoncelo

ONDE: Theatro São Pedro

Endereço: Rua Barra Funda, 161 – Barra Funda, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20



Theatro São Pedro

O Theatro São Pedro completa 100 anos com uma das histórias mais ricas e surpreendentes da música nacional. Inaugurado em uma época de florescimento cultural, o teatro se insere tanto na tradição dos teatros de ópera criados na virada do século XIX para o XX quanto na proliferação de casas de espetáculo por bairros de São Paulo. Ele é o único remanescente dessa época em que a cultura estava espalhada pelas ruas da cidade, promovendo concertos, galas, vesperais, óperas e operetas. Nesses 100 anos, o Theatro São Pedro passou por diversas fases e reinvenções. Já foi cinema, teatro, e, sem corpos estáveis, recebia companhias itinerantes que montavam óperas e operetas. Entre idas e vindas, o teatro foi palco de resistência política e cultural, e recebeu grandes nomes da nossa música, como Eleazar de Carvalho, Isaac Karabtchevsky, Caio Pagano e Gilberto Tinetti, além de ter abrigado concertos da Osesp. Após passar por uma restauração, foi reaberto em 1998 com a montagem de La Cenerentola, de Gioachino Rossini. Gradativamente, a ópera passou a ocupar lugar de destaque na programação do São Pedro, e em 2010, com a criação da Orquestra do Theatro São Pedro, essa vocação foi reafirmada. Ao longo dos anos, suas temporadas líricas apostaram na diversidade, com títulos conhecidos do repertório tradicional, obras pouco executadas, além de óperas de compositores brasileiros, tornando o Theatro São Pedro uma referência na cena lírica do país. Agora, o Theatro São Pedro, instituição do Governo do Estado de São Paulo gerido pela Santa Marcelina Cultura, Organização Social parceira da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo inicia uma nova fase, respeitando sua própria história e atento aos novos desafios da arte, da cultura e da sociedade.

Santa Marcelina Cultura

Eleita a melhor ONG de Cultura de 2019, além de ter entrado na lista das 100 Melhores ONGs do ano, a Santa Marcelina Cultura é uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Criada em 2008, é responsável pela gestão do Guri na Capital e região Metropolitana de São Paulo e da Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP Tom Jobim). O objetivo da Santa Marcelina Cultura é desenvolver um ciclo completo de formação musical integrado a um projeto de inclusão sociocultural, promovendo a formação de pessoas para a vida e para a sociedade. Desde maio de 2017, a Santa Marcelina Cultura também gere o Theatro São Pedro, desenvolvendo um trabalho voltado a montagens operísticas profissionais de qualidade aliado à formação de jovens cantores e instrumentistas para a prática e o repertório operístico, além de se debruçar sobre a difusão da música sinfônica e de câmara com apresentações regulares no Theatro. Para acompanhar a programação artístico-pedagógica do Guri Capital e Grande São Paulo, da EMESP Tom Jobim e do Theatro São Pedro, baixe o aplicativo da Santa Marcelina Cultura. A plataforma está disponível para download gratuito nos sistemas operacionais Android, na Play Store, e iOS, na App Store. Para baixar o app, basta acessar a loja e digitar na busca “Santa Marcelina Cultura”.