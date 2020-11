Lançamento oficial do PIX pelo BC ocorre nesta segunda-feira

O lançamento oficial do PIX – o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos – ocorre nesta segunda-feira às 9h30. O evento contará com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e será transmitido pela internet.

Em nota, o BC lembrou que de 3 a 15 de novembro ocorreu a operação restrita do PIX, em que alguns clientes selecionados pelas instituições puderam experimentar a novidade e realizar pagamentos e transferências. “Esse período, planejado pelo Banco Central, serviu também para que todas as instituições aprovadas na etapa homologatória pudessem executar as funcionalidades em produção, ainda com um número limitado de usuários e grade horária diferenciada, possibilitando a implementação de ajustes finais de forma a garantir o pleno funcionamento a partir do lançamento amplo para a toda população.”

Conforme o BC, no período se observou “um significativo nível de colaboração entre as instituições e forte engajamento de todos”. “Até 15/11 já haviam sido cadastradas mais de 71 milhões de chaves PIX e realizadas mais de 1 milhão e 900 mil transações entre instituições diferentes, com um montante financeiro que passou de 780 milhões de reais”.

O BC informou ainda que, 19 instituições, de participação facultativa, não realizaram todos os testes durante o período de operação restrita. Em função disso, elas “retornaram à etapa de homologação a partir de 1º de dezembro de 2020, deixando para ofertar o PIX em momento futuro”. “As demais, no total 734 instituições, terão o PIX disponível para toda a base de clientes a partir de hoje”, acrescentou a autarquia.