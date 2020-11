1º livro de memórias de Obama deve se tornar o mais vendido de um presidente

Uma Terra Prometida, primeiro volume (de três) do livro de memórias do ex-presidente Barack Obama, vendeu quase 890 mil cópias nos Estados Unidos e no Canadá nas primeiras 24 horas depois de seu lançamento mundial – na terça, 17. Com isso, ele pode se tornar o livro de memórias de um presidente mais vendido da história.

Esse total de 890 mil exemplares vendidos inclui também pré-venda, e-book e audiolivro, segundo a Penguin Random House. No Brasil, o livro foi publicado pela Companhia das Letras e o leitor que preferir comprar online está tendo que esperar um pouco mais do que o normal – pelo menos na Amazon, que promete entregar o livro para moradores de São Paulo que comprarem nesta quinta, 19, apenas entre os dias 26 e 1º de dezembro.

O único livro relacionado à Casa Branca que chegou perto desse número foi Minha História, de Michelle Obama, um best-seller desde o lançamento, em 2018, com mais de 10 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro – só nas primeiras 24 horas, foram 725 mil exemplares.

Para se ter uma ideia, Minha Vida, de Bill Clinton, vendeu 400 mil cópias na América do Norte no primeiro dia. Momentos de Decisão, de George W. Bush’s, cerca de 220 mil exemplares no período.

Por falar em presidentes americanos, chegou às livrarias brasileiras, pela Intrínseca, um pouco antes da vitória de Joe Biden, seu livro Promessa de Pai: Um Ano de Sofrimento, Esperança e Determinação. Sua história na presidência dos Estados Unidos, no entanto, está só começando e futuramente deve ser tema de outros livros.

Saindo do rol de biografias de políticos, o livro de maior sucesso no lançamento foi o 7º da saga Harry Potter: Harry Potter e as Relíquias da Morte. Foram nada menos do que 8 milhões de cópias em um dia, em 2007. (Com agências internacionais)