Eleições 2020: Coligado ao PSDB, PSL declara apoio ao prefeito Guti neste 2º turno

Sigla integrante da coligação encabeçada pelo PSDB no 1º turno, o PSL definiu nesta terça-feira (24) seu apoio ao prefeito Guti (PSD) neste 2º turno na disputa pela Prefeitura diante do ex-prefeito Elói Pietá (PT). Além do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem vínculo partidário, o chefe do Poder Executivo conta com o apoio do vereador Eduardo Barreto (PROS), que concorreu ao pleito.



“Em consenso com a Executiva estadual e nacional do partido, entendemos que diante do cenário que se apresenta no segundo turno precisamos manter a coerência em prol da cidade e da população de Guarulhos. Coerência esta que não pode ser outra, além que respeita o processo de liberdade, a propriedade privada e o empreendedorismo”, declarou Matheus Tolentino, presidente do PSL Guarulhos.



Neste processo eleitoral, o Partido Social Liberal obteve 8.300 votos e não conseguiu atingir o quociente eleitoral para que pudesse eleger algum vereador. Atualmente, a legenda conta com a representação do vereador Moreira na Câmara Municipal. Contudo, o mesmo não conseguiu a reeleição. Ele teve 1.855 votos.



“[É] importante salientar que o entendimento desse apoio foi totalmente realizado com base nas propostas apresentadas pelo plano de governo do prefeito Guti. O PSL de Guarulhos lutará por uma cidade mais justa e igualitária, defendendo os direitos da família e cobrará o governo municipal, caso eleito, para que cumpra o que fora proposto no plano”, concluiu.