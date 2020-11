‘Não pude me despedir do meu pai’, desabafa Luciano, com covid-19

Francisco José de Camargo, pai da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, morreu aos 83 anos de idade na noite da segunda-feira, 23, em Goiás. Ele estava internado em um hospital particular havia quase duas semanas.

Em meio às homenagens publicadas pela família, o cantor Luciano fez um desabafo lamentando o fato de não ter ido ao velório do pai, já que está com o novo coronavírus.

“Eu não pude ir despedir do meu pai. Como muitos sabem, eu testei positivo para covid-19 e muito me confortam as homenagens que estão fazendo para o meu velho… Ele, que depois do filme, se tornou meio que parente de todos os brasileiros”, escreveu.

Em outra postagem, contou: “Em nosso último encontro semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente… No último abraço que dei em meu velho, foi como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir”.

“A Globo vai reprisar 2 Filhos de Francisco em homenagem ao grande homem que foi o meu pai”, concluiu o cantor. A emissora exibe o filme inspirado