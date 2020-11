Cidade: Polícia Militar recupera caminhão roubado, em Guarulhos, no município de Suzano

Da Redação

Policiais militares recuperaram, em Suzano, um caminhão que havia sido roubado em Guarulhos. A ocorrência terminou com um indivíduo detido. De acordo com os policiais, eles estavam em um ponto de visibilidade entre a Avenida Miguel Badra e a Rodovia Mario Covas quando suspeitaram da atitude do condutor de um caminhão modelo Volvo.



Durante a abordagem, o condutor informou que não era habilitado e que havia pegado o caminhão em um posto de gasolina a pedido de dois indivíduos, que não foram identificados pelo suspeito, segundo a PM/SP. De imediato, os policiais repassaram as informações ao Copom (Centro de Operação da Polícia Militar), que até aquele momento não havia recebido a denúncia do roubo do caminhão, porém, passados alguns momentos, o Centro de Operações retornou dizendo que tinha acabado de receber a queixa de roubo do caminhão pela cidade de Guarulhos.



Segundo os PMs, na abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, dentro do veículo foram localizados R$ 117 em dinheiro e diversos documentos do motorista que transportava a carga e foi vítima da ação dos bandidos. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito confessou que receberia R$ 2 mil pela condução do caminhão até a Rodovia dos Imigrantes.



Diante das circunstâncias, o homem foi encaminhado à Delegacia Central de Suzano, onde permaneceu detido. Já o caminhão, avaliado em R$ 250 mil, foi devolvido ao motorista, após ele ter sido liberado na Estrada do Preju.